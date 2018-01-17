角逐嘉市長 蕭淑麗打死不退

嘉義市議長蕭淑麗（中）16日在支持者的高喊凍選下，正式宣布投入嘉義市長選舉。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉市報導

國民黨籍嘉義市議長蕭淑麗16日以「市長參選人」身分，掛出首面大型看板，不僅喊出「女人撐起半邊天」，欲再次延續嘉市女人執政傳統，也批市長涂醒哲是「將帥無能，累死三軍」，並數度重申3年前已無條件退讓，這回打死不退，除強調黨中央應以智慧協調出最有勝選希望的人，也對前市長黃敏惠隔空喊話，盼黃敏惠助她一臂之力，讓國民黨在嘉義市勝選。

對蕭淑麗的批評，市長涂醒哲不予回應，僅說「這是國民黨的家務事，等有人選了再來問我。」黃敏惠則低調不願多說，僅簡短表示對任何說法都尊重，重申最重要是團結，地方勸進聲她都有聽見，但畢竟選市長是一個很重要的責任，她會好好思考。

蕭淑麗昨清晨4點多先在臉書發文，表示她將投入市長選舉，走完3年前未完成的市長路，許市民一個遲來的幸福；一早首面大型看板就在嘉義市農會大樓高掛而起。

蕭淑麗昨天召開記者會表示，之前謠傳她退選、不選的耳語不斷，掛看板展現參選決心，就是要讓謠言不攻自破，並重提3年前她無條件為黨退選，不只她委屈，支持者也受委屈，「這次我不會再言而無信。」

蕭淑麗直指，涂醒哲執政績效和人民期待有很大的落差，此時嘉義市需要一個了解地方基層心聲和需求的人，而她從基層一步一腳印耕耘起來，最接地氣也最了解民意，雖然目前已有其他人有意替國民黨出征，但她能夠替黨加分，不只有農會資源，還有無黨籍議員支持，「相信黨中央有智慧判斷誰能勝選。」

蕭淑麗並透露，黨部已找她和黃敏惠、前青輔會主委李充傑懇談過。黃市長有豐富的歷練和行政經驗，相信她有高度和氣度會提拔新人，「非常期盼黃市長可以助我一臂之力」。

(中國時報)

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