苗縣誰戰徐耀昌 綠營焦慮

2018年01月17日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣政治版塊向來藍大於綠，更是綠營使盡洪荒之力欲突破的艱困選區，面對下屆縣長選舉，國民黨已確定徵召現任縣長徐耀昌競選連任。反觀民進黨，雖有意循禮讓台北市長柯文哲前例，推無黨籍的頭份市長徐定禎代披戰袍，但迄今未定案，令基層陷入焦急氛圍。

至於2年內3次代表民進黨在苗栗參選縣長、區域立委補選及區域立委選舉，現任行政院中辦副執行長吳宜臻，在民進黨中央尚無明確人選前，仍全力備戰中。吳宜臻說，如果黨中央有明確的徵召對象，她會依指示全力輔選，若無，則會視地方民意所趨而定。

苗栗縣是民進黨在西部，唯一未曾執政的縣市，在多方尋尋覓覓後，現任無黨籍的頭份市長徐定禎被視為柯P模式最佳人選。民進黨中央、選對會高層與徐多次接觸後，外界普遍認為，國民黨徐耀昌與代表民進黨的徐定禎對決，幾成定局。

地方黨部指出，近日內應會有進一步結果，希望基層稍安勿躁。

民進黨中央的考量可以理解，因吳宜臻曾是民進黨不分區立委，更為綠營在2年內3度披戰袍，迎戰百里侯和2次立委選戰，而且她是苗栗在地女兒，深耕苗栗從未離開，在中央透露徵召無黨籍的徐定禎訊息後，基層不免出現反彈聲浪，因此讓黨中央有所顧慮。

徐定禎受訪曾表示「成功不必在我」，民進黨若有更適合人選，不會讓黨中央為難，但他似乎也表達勝選大有機會的願景。

徐耀昌上任後，開源節流的同時，也爭取到南庄和三義獲得全國唯一國際雙慢城認證，中央補助加快建置舊山線的鐵道自行車，短期內即可試營運，加上未來公館鄉出磺坑的客家文化花園；3年來爭取逾60億經費，並打通國道1銅鑼東引道工程，通霄拱天宮聯絡道改善工程，北橫頭份、三灣段近日內即將動工，2020年可望全線串聯，建構九宮格便捷交通網絡。

(中國時報)