汽車場考加嚴 魔王關卡更多

2018年01月17日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

汽車考照場考項目調整

交通部去年5月實施小型車駕照考試加入路考後，今年2月1日起考照要求將更嚴格，場內考驗一出錯就扣32分出局的魔王項目，將從現行的15項增加至19項，新手駕駛的技術必須更熟練才能過關。

場路考扣分標準統一

目前的小型車駕照考試，分為場考與路考，但扣分標準不一，會出現學員犯同一錯誤，場內過關、路考卻被刷掉的情況。

公路總局副局長黃運貴表示，交通部早在去年4月就核定場考及路考駕駛考驗一致性扣分標準，採漸進式調整實施，現各單位已經適應，於是決定2月1日起，讓場考、路考扣分標準統一。

公路總局2月起調整現行扣分項目，從44項增為52項，其中令考生畏懼的扣32分項目，將刪除或整併5項，包括「闖紅燈」、「紅燈停車時前輪超越停止線」、「通過狹橋時車輪壓管線」，斑馬線與行人穿越道「不停車或不讓行人優先穿越」、「停車時前輪超越停車線」。

未查看輪胎直接淘汰

此外，「上車前未察看車輛四周，車底及輪胎有無異狀」、「起駛前未轉頭察看照後鏡及注意前後左右有無車輛；未禮讓行進中車輛、行人優先」、「起駛前未依規定顯示方向燈」、「未遵守道路交通法規或道路交通標誌、標線、號誌行車」以及平交道上「起駛前未轉頭察看照後鏡」，5個項目被新增為扣32分。

「未依規定繫安全帶」、「未2段式開門」、「起駛前未依規定顯示方向燈或未察看照後鏡」、「變化車道、轉彎前未依規定顯示方向燈或未察看照後鏡」等，則從扣8分至16分一律改扣32分。

(中國時報)