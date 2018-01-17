黑心海鮮賣外燴 百公斤吃下肚

2018年01月17日 04:10 中國時報 劉宥廷 、 曹婷婷 ／綜合報導 ／綜合報導

48歲吳姓男子與妻子在台南佳里區經營海鮮批發商行，但涉嫌使用逾期海鮮改標後重新包裝，流入當地外燴辦桌業者，台南地檢署指揮保七總隊、衛福部食藥署與台南市衛生局查獲逾期海鮮冷凍食品1614公斤，其中熟凍龍蝦甚至過期2年，百公斤過期海鮮被吃下肚，訊後依詐欺、食安法將吳姓夫妻、員工共5人送辦。

無良批發商5人送辦

衛生局16日強調，過去不乏類似案例，業者都以庫存量太大，為降低損失，改標販售過期商品卸責，除持續要求業者食材應以「現進現出」為原則，也呼籲消費者，應向商譽良好業者採買。

警方指出，吳姓夫妻經營海鮮批發10多年，販售進口冷凍海鮮、台灣本地水產品為主，主要客戶為坊間的外燴辦桌業者，因被舉報疑有販售逾期海鮮，檢方指揮專案小組蒐證追查。

專案小組11日兵分三路突襲該商行的公司、加工廠、分裝場執行搜索，發現業者正在將部分逾期的沙蝦仁原料解凍準備重新包裝，再製作新效期標籤黏貼在外包裝盒上販售。

專案小組除在加工廠查獲過期沙蝦仁原料54箱，另在台南市佳里區該商行承租的兩處冷凍倉儲內查獲熟凍龍蝦、鱈冰魚及黃金蟹肉管，過期的海鮮冷凍食品1614公斤，其中，熟凍龍蝦已超過有效期限2年，全數由衛生局查扣封存。

熟凍龍蝦已逾期2年

此外，該公司分裝場亦被查獲海蝦仁、沙蝦仁、草蝦仁等未標示有效日期的問題產品，合計588公斤，現場責付業者保管。警方比對過期海鮮冷凍食品出貨明細表，發現部分流入台南地區7家外燴辦桌業者，為維護消費者權益，檢警、衛生主管機關立即追查下游商家並回收逾期冷凍海鮮食品，也持續追查其流向，及不法利得。

追查7業者全煮食了

台南市衛生局表示，業者售出「冷凍蟹腳肉」、「冷凍比目魚」、「小龍蝦」等3種逾期食品給辦桌業者，經近日追查，這些外燴業者因採現叫現煮，早已用完這些食材，沒有存貨，估計百公斤過期海鮮產品，都被消費者吃下肚。衛生局表示，業者營業10多年，過去並無不良紀錄。

吳姓夫妻檔到案坦承，因公司倉儲管理不善，導致冷凍海鮮食品逾期，為了消化這些庫存品，就將逾期食品解凍、分裝及重新標註有效期限，販售給不知情下游業者。

(中國時報)