新北減汙射7箭 停發生煤許可

新北市環保局陸續推廣多項環保政策，圖為環保局人員執行機車排氣檢測作業。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

全台各地空汙問題待解，新北市長朱立倫16日在市政會議中宣示，將透過7大作為，要在2年內達成「減少一座燃煤電廠汙染量」的目標，等同減少270公噸的PM2.5汙染，另針對高汙染的二行程機車，加碼新購、換購電動機車補助共2000萬，預計明年底前完成全數汰換。

新北市環保局長劉和然16日在市政會議簡報指出，新北市目前主要空氣汙染物來源分別為固定汙染源（工廠）30％、移動汙染源（車輛）34％及逸散汙染源（營建工地、油煙）36％。

新北市過去持續針對三大汙染源祭出管制措施，空氣品質從2013年的PM2.5年平均值24.65微米下降至去年為17.1微米，接近環保署空氣品質標準15微米，空氣品質紅色警戒天數也從2011年的36天降至2017年剩1天。

朱立倫表示，為進一步淨化新北空氣品質，即日起針對3大汙染源提出7大作為，包括停發生煤許可、燃煤鍋爐全數退場、高汙染車輛汰換、推動電動公車、電動車停充優惠、禁用高汙染施工機具及住宅餐飲油煙嚴管等，目標2年內減少一座燃煤電廠汙染量，相當於減少270公噸的PM2.5汙染量。

其中，為加速高汙染的二行程機車汰換，今年新購、換購電動機車補助各加碼2000元，補助金額分別提高為8000元和1萬2000元，預計補助1萬輛，明年底完成二行程機車全數汰換；朱立倫強調，透過落實相關空汙防制作為，希望能在2年內把新北市的空氣PM2.5降到15微米以下。

環保局表示，市府同步成立跨局處「空氣汙染減量行動小組」，由副市長葉惠青擔任指揮官，建立北台灣空汙應變群組，空汙事件發生時，除根據氣象局及環保署監測資訊，還可透過跨縣市通報找出汙染源。

(中國時報)

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