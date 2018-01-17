林全掌東洋 帶生技業打國際盃

2018年01月17日 04:10 中國時報 洪凱音 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

前行政院長林全卸任4個月後，確定接任台灣東洋董事長，正式從政務官轉戰生技產業；林全昨召開記者會接受提問表示，東洋是小而美、沒有家族色彩的製藥公司，期望擔任董座期間讓東洋走向國際化，並以營收10億美元為初步目標，唯有在國際提高能見度，才能帶領台灣生技製藥走出康莊大道。

林全指出，生技醫藥大者恆大，不論是透過團隊共同努力，或者進行跨界合作，以營收10億美元為目標，才有機會擠進全球排名前200大的規模；林全認為，規模不等於國際化，但10億美元絕對是國際化的指標之一，只要做出特色、價值，東洋在生技產業上將具有一定的影響力。

對於東洋走向國際化，林全說，上任後將協助東洋以「比較利益」的方式找到自己的特色，例如整理旗下學名藥有哪些突破、癌症新藥的強項等，朝著技術特色去推廣產品，在良性循環下，不僅能吸引好人才，東洋發展潛力將無窮盡，朝國際盃方向邁進。

台灣東洋是林全回歸產業的首家民間企業，外界質疑有違反旋轉門、擔任門神之嫌；面對這些質疑，林全強調不違反旋轉門，反而以更嚴格的標準來要求自己嚴守政商分際，並以個人能力貢獻企業，駁斥外界門神的說法。

林全透露，會接下這個職務是總經理蕭英鈞的熱情邀約，早期林全擔任東洋董事時，蕭英鈞就有意邀請他擔任董事長，但當年並未答應；林全透露，過去與蕭英鈞共事有很好的經驗，了解東洋沒有家族色彩、且正派經營，最重要的是與蕭英鈞、股東們能同心協力，相信國際化的腳步一定會成功。

林全談到過去從政，只怪自己能力不夠，無法應付如此龐大的政府部門，不僅複雜度高，還有政治意識形態作祟，他說：「做得非常辛苦、充滿無力感」；林全強調，不會再進政府部門了，接任央行總裁的傳聞是「馬路消息」，期望轉戰產業，做個有實權的董事長，在退休前好好貢獻一己之力。

對於林全轉戰生技產業，出任東洋藥品董座，行政院副院長施俊吉說，他看到新聞時非常驚訝，東洋是一家挺好的公司，外界如果認為一個卸任閣揆接任私人公司董事長是當門神，這樣的批評應該要有節制，「難道卸任閣揆要到夜市去擺攤嗎？」他認為，外界對林全的批評應有節制。

(中國時報)