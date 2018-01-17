大同由盛而衰 退休員工心痛

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中國時報
／台北報導

大同在2016年股價跌破5元，成了「水餃股」，後來號稱撒下百億資金的市場派介入，去年股東會前股價漲破20元，董事長林蔚山的弟弟林蔚東也出清持股，同時辭去大同董事，看在老員工眼中，有說不出的痛。

大同老員工說，3、4年前趁公司賣土地拿得出退休金時趕緊退休，他們很懷念老董事長林挺生，如今公司被經營到這樣，16年沒配息，等待彌補虧損如坐火箭般上升，股東要等配息比登天還難。

一位在大同任職超過40年的老臣說，退休拿的股票幾乎沒有人繼續抱股，早在上一波股權爭奪戰逢高出脫換現金，「我怎麼可以把退休金交給這團隊？16年來零股利，萬一股票變壁紙怎麼辦？」

大同退休老員工說，看到北投廠突然賣給富邦，這種事情在老董事長手中不可能發生，因為公司對土地向來只買不賣，林挺生把所有大同3Ｃ服務站都設在最好位置，結果換人當家就宣布賣掉北投廠，彌補虧損。

一位老臣回憶，大同的資產雄厚，當年因為「土增稅減半」，大同將所有資產轉到尚志資產開發公司，提撥的土地增值稅高達110億元，因為政策減半變成55億，對公司是一大利多；陸續推出的大同建案都熱賣，但就是不見獲利！

大同老臣說，位於南港6800坪原屬尚志貨櫃的土地，買進時每坪不到1000元，變更後有2160坪。2007年底經過評選會議通過由呂建勳建築師事務所以3200萬元進行建築規畫，結果林蔚山、林郭文艷指示換成另一家建築師事務所，一堆人白忙一場，決策過程奇怪。

(中國時報)

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