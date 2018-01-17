首創升空實習 萬能畢業出路廣

莊暢。（與航服系學生坐在波音737客機實習坐艙內，范揚光攝）

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中國時報
／桃園報導

萬能科技大學在少子化氛圍中逆勢辦學，不但斥資6億6000萬新建五星級學生宿舍，更大力推動技職大學首創「升空實習」。校長莊暢重視養成同學企業倫理觀念，在畢業即能就業的前提下，不但註冊新生人數居北台灣私立科大第一，畢業生也深獲企業主青睞。

莊暢認為，國內私立大學應向美國應用型大學一樣，不論軟硬體都要與產業界接軌，與時俱進。目前國內市場缺工情形普遍嚴重，萬能科大身處台鐵、高鐵、機場捷運，及桃園機場空港「3鐵1港」的地理優勢，辦學上更要透過菁英教學讓學生更有就業競爭力。

萬能科大斥資6億6000萬新建的五星級學生宿舍將於今年完工，提供同學290間套房、1116床位，在少子化的氛圍中，萬能逆勢辦學，就是希望用最好的軟硬體，獲得學生、家長認同。

莊暢說，萬能科大是國內唯一與華航、長榮簽訂產學合作計畫的學校，航服系同學除了能到航空公司實習，「升空實習」更有機會讓同學上機體驗，保障同學畢業就業出路。航空系也添購波音737飛機，提供同學實際操作維修教材，是國內唯一擁有波音737飛機及維修機棚的技職大學。

航服系同學張清音，是萬能科大首位到美國馬里蘭州霜堡州立大學的大二交換生。她說，自己原本可以推甄國立大學，會選擇就讀萬能科大，除了航服系教學多元，更重要的是學校聘請多位業界座艙長師資，幫助同學拓展就業市場國際視野。

莊暢說，學校重視全人教育，也養成學生企業倫理，除深獲家長認同，雇主也喜愛聘用萬能畢業生。尤其雙導師、師徒制的教學模式，都有助同學在專業領域精益求精。

(中國時報)

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