狗年生肖套幣 有請三太子

中央銀行依往例在農曆年前發行狗年生肖套幣，限量12萬套，每套售價新台幣1800元，25日起在台灣銀行各分行公開發售，採現場排隊方式購買，每人每次限購1套。圖為央行員工展示套幣正反面。（郭吉銓攝）

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中國時報
／台北報導

狗年套幣登場！中央銀行宣布，狗年生肖紀念套幣下周四（1月25日）在台銀各分行開賣，每套1800元，每人每次限購1套。即將發售的狗年套幣，背面圖案是台灣廟會各項慶祝活動的三太子神將陣頭，散發濃濃台灣味。

技術先進 展工藝之美

央行自1993年發行生肖套幣，今年已經是第3輪第2套，這次的狗年生肖套幣組合一樣是1枚銀幣加上1枚銅合金幣，面額各為100元及10元，套幣採用先進的技術鑄造，展現中央造幣廠的多元鑄製工藝之美。

央行發行局長施遵驊表示，套幣中最有價值的就是銀幣，正面是中型犬圖案局部鍍金，背面是台灣廟會活動中常見的三太子神將陣頭，銅合金幣正面以太極意象描繪生肖「狗」，背面為「蘭花」，採部分上彩。

施遵驊強調，雖然原物料一直漲，但生肖套幣並非以營利為目的，這次訂價也比照去年的雞年套幣，主要是反映生產及銷售的成本，沒有再漲價，總發行12萬套，為求公平起見，同樣是委託台銀採排隊方式發售。

瘋iPhone 7年級無感

「現在年輕人都買iPhone，誰在跟你買套幣啊！」錢幣業者笑說，會買套幣的多是40歲以上的5、6年級生，7年級後就「無感」，導致這幾年郵幣市場不振，這倒也不是央行的錯，就是每個時代對收藏的喜好不同。

牯嶺街錢幣業者說，生肖套幣若要蒐集完整，歷時12年之久，算是長期抗戰，很多收藏者收藏完第二輪就收手，沒在打算蒐集第三輪，致使去年開賣打頭陣的雞年套幣，整體買氣就沒第二輪來得好，也影響轉手價。

盛況不再 央行壓力大

台銀主管表示，去年的雞年套幣，到了第2天才賣完，跟過去第1天中午就銷售一空的盛況相比，天差地遠，「央行壓力也很大啦！」過去根本不用擔心賣不完，現在是開賣當天，急著問台銀買氣如何，就怕滯銷。

台銀主管認為，下周四開賣，應該還是會有些死忠收藏者來買，如果不想要排隊，直接找郵幣商，加個2、3百元就可以買得到。但若不急的話，可以等過完年再出手，屆時行情將回落至發行價1800元或以下。

(中國時報)

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