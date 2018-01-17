金金分離 金管會將畫紅線

2018年01月17日 04:10 中國時報 王莫昀 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

寶佳挾帶雄厚資金插旗多家金融業，引發外界關心將會衝擊金融穩定性，行政院副院長施俊吉與金管會主委顧立雄皆表示，將以法規明定管制界線，施俊吉昨接受廣播訪問時說，政府已注意到這個問題，並透過金管會進行要求，避免金融機構產生系統性風險，強調「政府一定會防弊」。不過，行政官員私下透露，其實現有法令罩門在海外資金匯回投資難以掌控，恐成管制死角。

寶佳在房地產界快速累積財富後，近年陸續插旗台新、華票、永豐金等多家金融機構，引發外界側目。顧立雄去年底即強調不樂見這種情況，提出產金分離、金金分離概念，並表示將在2個月內（2月底前）以法規明定管制界線。

施俊吉說，一家機構持有太多金融機構持股，對金融穩定也是很大威脅，有可能因多家金融機構橫向連結關係產生系統性風險，政府一定會防弊。

官員指出，其實對寶佳插旗金融圈，現行《銀行法》已有規範，倘若寶佳真如外傳與龍邦國際董事朱國榮結盟，即使兩方持股皆不到10％，但有默契讓實際可控制股權超越10％，金管會將把兩方視為同一人，即透過具體事證，清查資金流向，一旦查到會併同計算要求減碼，甚至在持股逾10％時，要求其不能行使表決權。

另對現制規範有投資關係，經核准後，投資人可兼任不同銀行職務，金管會近期也將檢討釐清，只是釐清後，恐仍有漏洞。官員透露，若寶佳等企業以海外公司名義，將資金匯回投資，持股未超過10％，不須經金管會核准，且海外公司檯面上關係人查不出與國內公司關聯性，就有可能成為漏洞，需有人檢舉，或是其透過合縱連橫達持股優勢，選任董事時，才會引起政府注意，亡羊補牢，「這就好像犯罪，沒人報案，未浮出檯面，無法處理一般。」需相關單位提出因應措施。

(中國時報)