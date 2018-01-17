新春刮刮樂上市 總獎金87億元

2018年01月17日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

彩迷引領期盼、新春限定發行的刮刮樂「2000萬開運發財金」登場了!台灣彩券總經理蔡國基表示，「2000萬開運發財金」頭獎2000萬元，名額多達3個，總中獎率提高至78％，加上同步發行新春應景的3款刮刮樂，累計總獎金超過87億元，要讓彩迷刮到手軟、年終獎金自己賺。

台彩每年都會發行新春限量、頭獎2000萬元的「2000萬開運發財金」，每年推出就會吸引上班族集資，或企業尾牙加碼的風潮，蔡國基表示，這次發行的「2000萬開運發財金」除了3名、2000萬元頭獎外，還有200個二獎100萬元、3200個三獎10萬元，中獎率比往年還要高，希望年節給彩迷博好彩頭。

另外，台彩也首次發行新款刮刮樂，結合12生肖、春節主題遊戲的「12生肖賀新春」，共有5個頭獎500萬元，總獎金超過13億元，中獎率為41％，讓每個生肖都有福星高照的機會；此外，台彩也同步發行面額200元的「刮刮金樂透」和面額100元的「骰子樂」。

不過，眼尖彩迷也發現，今年「2000萬開運發財金」的發行量不到400萬張，比去年足足少了1成左右；蔡國基解釋，希望新春限量地刮刮樂，到了農曆年後就銷售一空。

雖然面額2000元的刮刮樂發行量略減，但蔡國基仍對國內景氣發展、刮刮樂銷售狀況非常有信心，預期新春限量的刮刮樂，在推出1星期內，銀行的刮刮樂就批售完畢。

蔡國基表示，元旦至今已發行9款刮刮樂，累積總獎金超過145億元、獎項超過2400萬個，百萬元以上獎項共有335個，其中，還包含6個1000萬元的大獎，獎項非常豐富，每款刮刮樂充滿趣味與驚喜，適合各種歡樂場合，開運旺財兼做公益。

為了拉攏年輕族群，並增加買彩券的樂趣，台灣彩券即日起推出「春節就是要買彩券！直播拿獎金」活動，只要透過個人臉書、公開直播創意買彩券的方式，並完成指定任務，就有機會獲得參賽資格、拿到最高8萬元的獎金。

(中國時報)