利用友好關係 推進北京利益！美魔女鄧文迪 迷惑川普女婿

2018年01月17日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

鄧文迪與梅鐸離婚後，與21歲匈牙利男模札合嵐（右圖右）交往，經常曬恩愛。（摘自Bertold Zahoran Instagram）

美國媒體大亨梅鐸（上圖右）曾與鄧文迪相偕出席奧斯卡頒獎典禮。（美聯社）

美國《華爾街日報》15日獨家報導說，2017年初美國總統川普的女婿兼高級顧問庫許納剛加入政府不久，美國反間諜官員曾向他提醒，指知名美籍華裔女商人鄧文迪有可能利用她與庫許納及妻子伊凡卡的好友關係，推進北京的利益。不過，報導並未提供鄧文迪和大陸政府合作的確切證據。

華裔商人 疑為中國建設遊說

據報導，一名知情人士表示，鄧文迪曾為華盛頓一個由中國政府出資的大型建設項目遊說，該項目計畫耗資1億美元在美國國家植物園內修建一座中國園林，但美國情報界認為存有國安風險，因其中一座高約21公尺的白塔，可能被用於進行監控。按規畫，這處園林將在地勢較高的土地上建造，那裡靠近華府市中心，距離美國國會大廈和白宮均不到8公里。

《華爾街日報》報導說，2017年初，美國反間諜官員提醒庫許納，強調他在與那些和美國利益不一致的人打交道時必須小心，但官員並未提供對鄧文迪所做評估的詳細訊息，當時伊凡卡也沒有在場。鄧文迪、庫許納和伊凡卡均未被指控有任何不當行為。此篇報導的內容仍可能讓中美關係再添波瀾，是否選擇時機刻意放出，不免引發猜測。

美反間諜官員 曾提醒庫許納

鄧文迪的發言人表示，鄧對美國反間諜官員的評估不知情，也絕對不知曉任何由中國政府出資的園林項目。中國駐華府大使館官員稱，《華爾街日報》的訊息是毫無根據的報導。庫許納和伊凡卡的代表稱，庫許納遵守所有道德標準和訊息揭露建議，對於加強美中關係、處理兩國存在的諸多問題發揮了積極作用。

《華爾街日報》報導，上述中國園林項目已經規畫10年有餘，目的是象徵中美友好的雙邊關係，與1972年中國贈送美國國家動物園兩隻大貓熊的意義相同。但據了解美國國安內情的人士稱，出於反間諜考量，中國園林項目一直被擱置。

曾嫁梅鐸 又與布萊爾搞曖昧

此前鄧文迪也曾引起美國反間諜人員的注意。一位知情人士透露，在鄧文迪與梅鐸婚姻存續期間，有報導稱她與英國前首相布萊爾有曖昧關係，隨後英美安全官員曾論及此事。當時美國聯邦調查局（FBI）表示有理由持續留意鄧，但並未仔細調查她。

《華爾街日報》此前報導稱，在與梅鐸結婚後，鄧文迪幫助新聞集團在中國大陸安排了一些交易，並與江澤民等高層政治人物會面。鄧文迪的發言人表示，她有時與梅鐸前往中國，但淡化了她在商業往來中扮演的角色。

(中國時報)