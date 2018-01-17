話題女王 悍護老夫 嬌黏小鮮肉

2018年01月17日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

「新聞集團」媒體大亨梅鐸的前妻鄧文迪因出手保護丈夫免受攻擊，強悍的「虎妻」形象讓她聲名大噪。不過，她旺盛的企圖心和過人的社交手腕，才是讓她從一個平凡的移民女性，搖身一變成為商界女強人與「世界級交際高手」的關鍵。

現年50歲的鄧文迪原名鄧文革，生於山東濟南，成長於江蘇徐州，父母均為機械工程師。她19歲赴美求學，與寄宿家庭男主人伽利外遇，並在21歲那年嫁給53歲的伽利。婚後4個月，伽利就發現妻子與加州大學的同學伍爾夫暗通款曲，但仍等她取得綠卡，兩人才離婚。

1996年，鄧文迪進入新聞集團旗下的香港衛星電視實習，耶魯大學畢業後成為正式員工。1998年梅鐸首次到訪大陸，由鄧擔任口譯，豔麗、自信又積極的她立即吸引了梅鐸的目光。據鄧文迪描述，她和梅鐸一見鍾情，梅鐸希望和她交往，但「我說，不可以，跟你在一起，哪天若關係結束，我什麼都沒有」，梅鐸回應：「那我娶妳，我們結婚」。

翌年，梅鐸與第二任妻子安娜離婚17天後，就跟比自己年輕38歲的鄧文迪結婚。由於鄧對中國市場的分析深獲梅鐸肯定，後來就由她負責建立集團與中國菁英階層的關係。

2011年7月，梅鐸為旗下媒體的電話竊聽醜聞前往英國國會作證。旁聽的一名男子突然手持一團刮鬍膏泡沫攻擊梅鐸，在場的人都楞住了，但身高175公分、曾是排球校隊好手的鄧文迪一躍而起，左手抓住男子的手腕，右手以排球扣殺動作劈向他的腦門。現場記者形容，當時鄧文迪「速度快、狠、準…她竟然出手打人，我們都不敢相信自己的眼睛，但又忍不住佩服她」。接著鄧拾起那團泡沫，塞回給該男子，還凶狠嗆聲：「把這個給我帶走！」隨後，她轉身溫柔地為梅鐸擦拭身上和臉上的泡沫，還深情地抱住丈夫的頭。

梅鐸與鄧文迪於2013年11月離婚，外傳介入兩人14年婚姻的「小王」就是梅鐸的好哥們、前英國首相布萊爾。據稱，梅鐸除抓包兩人在自己的豪宅共度春宵，還在鄧的筆記中發現她「超哈」布萊爾，她寫道：「喔！為何我如此想念東尼（布萊爾）。因為他是那麼迷人，他的衣著出眾，他的身材真棒，雙腿真的很讚，還有，他的翹臀」。梅鐸原本不願相信愛女的教父布萊爾會背叛他，證實後才憤而休妻，並與布萊爾絕交。

離婚後鄧文迪的社交生活仍相當精彩。她的來往對象包括谷歌董事長施密特、好萊塢電影製作人大衛葛芬、甲骨文執行長艾利森、好萊塢影星妮可基嫚、影星休傑克曼、U2樂團主唱波諾等名流。去年底她還被拍到與21歲的「小鮮肉」男友匈牙利籍男模札合嵐（Bertold Zahoran）共同參加前披頭四成員保羅麥卡尼的遊艇派對，兩人現場大曬甜蜜。

(中國時報)