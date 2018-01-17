冬奧細則 1月203邊會談

南韓民眾16日在首爾舉行一場譴責美國對北韓政策的示威集會，要求「和平冬奧」，標語貼著南韓總統文在寅（左一）和北韓領導人金正恩（左二）的照片，標語寫著「和平雪橇以及朝鮮半島和平」。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

南北韓對話緊鑼密鼓，17日將在板門店南韓「和平之家」舉行副部長級的冬奧工作會談，20日則在瑞士洛桑與國際奧會舉行3邊會談。南韓媒體報導，北韓體育代表團開支可能由國際奧會承擔，其他高層級代表、啦啦隊、藝術表演團等費用則由南韓承擔。

南韓統一部表示，兩韓將各派3名代表參與17日的工作會談，南韓統一部次官千海成和北韓祖國和平統一委員會副委員長田鐘秀分別擔任首席代表。據悉，雙方將討論北韓藝術團訪韓表演以外的相關事務，包括400~500人的入境路徑、費用分擔、開幕典禮南北韓是否共同入場、合組女子冰上曲棍球聯隊等。

20日兩韓在瑞士與國際奧會舉行的3邊會談，將根據南北韓冬奧工作會談結果與國際奧會商定參奧細節，例如是否聯合組隊、入場時是否舉統一旗、北韓體育代表團的規模及稱謂。月底則可能舉行兩韓軍事會談，保障北韓訪問團陸路穿越軍事分界線南下進入南韓。

飛機和船舶如果直接往來南北韓載運北韓代表團，有違反聯合國安理會對北韓制裁決議之虞，南韓希望北韓代表團從陸路跨過北緯38度軍事分界線（MDL）入境。

另外，韓戰期間支持南韓的20個國家外長16日齊聚加拿大溫哥華，討論針對北韓彈道飛彈和核武計畫的有效制裁和外交對策。這次會議由美國和加拿大共同舉辦，在北韓主要盟友中國大陸和俄羅斯缺席的情況下，協議的有效性恐令人質疑。大陸外交部發言人陸慷表示，這樣的會議沒有任何代表性和合法性，中方從一開始就持反對態度。

(中國時報)

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