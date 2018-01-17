新聞透視－草木皆兵 陸美關係山雨欲來

2018年01月17日 04:10 中國時報 季節

2018年美國對大陸處處提防公開化。繼不讓華為與阿里巴巴在美國進入關鍵領域營運外，美國國防部更拆除大陸製造監視器，現在還傳出美國情報官員警告川普的女婿庫什納，提防鄧文迪利用與他的私交替大陸遊說，恐在華府修建高塔監視美方；川普也聽取了陸美貿易簡報，未來不排除對陸祭出301，陸美之間山雨欲來風滿樓。

2018年1月1日川普新年的第一則推特，重炮抨擊大陸的鐵哥們巴基斯坦，認為巴國拿了大筆美國的金援，卻沒有貢獻，反而包庇美國追捕的恐怖分子。

接著共和黨議員提法案，禁止美國政府機構及其承包商使用大陸通訊設備大廠華為和中興製造的電訊設備與服務，美軍則將密蘇里州一處軍事基地內的大陸海康威視監視器全數拆除，理由都是擔心大陸藉此監視美國。

美國還以「國家安全」為由，阻止阿里巴巴旗下公司螞蟻金服，收購美國電匯公司速匯金國際。美國德州大學奧斯汀分校則聲稱為了避免大陸藉機政治干預，拒絕了由董建華擔任創會主席的基金會捐款。

《華爾街日報》則爆出，早在2017年初美國情報官員就警告庫什納小心鄧文迪，並指出鄧文迪曾為華盛頓由大陸政府提供資金的華府中式園林建設項目遊說，情報人員原擔心園林中一個高21公尺的白塔，可能被用於監控，因為那裡靠近華盛頓市中心，距離美國國會大廈和白宮均不到8公里。

而且隨著南北韓和解，美國少了一個在亞太的施力點，也暫時不用靠大陸「約束」北韓了，那麼打兩岸牌，包括通過台灣旅行法乃至對大陸的種種強硬措施，都能迫使大陸上談判桌，因此2017年初的園林一事，如今會被爆出炒作，也就再正常不過了。

然而動機雖不意外，提出的理由未免讓人啼笑皆非，站在21公尺高的塔上，就能有效監視8公里外的白宮？ 除非8公里內都一片空地，沒有任何建築，否則不啻癡人說夢。美國作為世界第一強國，對大陸的恐懼卻到這種程度，草木皆兵，儼然麥卡錫幽靈重現，不知究竟是大陸真的那麼神通廣大，還是民粹太好操控，民眾太容易被煽動。

(中國時報)