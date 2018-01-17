陸古詩文背誦篇數暴增5倍

2018年01月17日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

在台灣推動調降古文比例之際，大陸教育部昨指出，「加強中華優秀傳統文化教育」是新版高中課程標準修訂的重點之一，貫穿語文課程的必修、選擇性必修和選修各部分，而內容更全、分量更多、要求更高。其中古詩文原本只要誦讀，將改為必須背誦，推薦篇目也從14篇暴增至72篇，增幅超過5倍。新課程標準將從今年秋季實行。

歷史文化學習 要求提高

至於古詩文背誦是否增加學生負擔？大陸教育部教材局巡視員申繼亮昨回應稱，過去推薦了14篇，現在變成72篇，是在評估學生的學習能力基礎上，對加強傳統文化的具體落實；另外，歷史課程中文化方面的學習，要求也提高了，高中要在初中的基礎上，站在世界文化發展的角度看中華文化的貢獻，要求有提高。

民進黨政府上台後，不斷進行「去中國化」，此前更推動調降古文比例，對照大陸近來積極強化中華傳統文化教育，兩岸傳統文化教材的偏重出現此消彼長，值得注意。

大陸教育部還表示，美術、音樂、體育與健康、數學等課程標準都增加了有關傳統文化教育內容。如美術課增設「中國書畫」，內容涉及中國傳統繪畫、書法、篆刻等經典作品欣賞及傳統畫論，促進學生堅守中國文化立場，增強文化自信。

大陸教育部昨舉行記者會指出，「加強中華優秀傳統文化教育」是這次高中課程標準修訂的重點，語文課程更是重中之重，中華優秀傳統文化的內容貫穿必修、選擇性必修和選修各部分。

增經典著作 跨更多朝代

這次修改特點有三，首先內容更全，在課內外讀物建議部分，除保留原有《論語》、《孟子》、《莊子》外，增加了《老子》、《史記》等文化經典著作，要求學生廣泛閱讀各類古詩文，覆蓋先秦到清末各個時期。

其二是分量更多，明確規定「課內閱讀篇目中，中國古代優秀作品應占二分之一」。其三是要求更高，將原本古詩文「誦讀」建議，改為古詩文「背誦」推薦，推薦篇目數量也從14篇增加到72篇，提高了學習要求。

據了解，上次大陸高中課程標準修訂是在2003年，此次印發的新版高中課程標準將從今年秋季新學期開始執行。

(中國時報)