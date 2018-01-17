我消彼長 台灣恐邁向知識貧乏時代

2018年01月17日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

大陸教育部昨宣布，高中古詩文背誦推薦篇目自14篇增至72篇，目的在於加強中華優秀傳統文化教育。台灣的高中國文老師表示，就在台灣調降高中國文文言文比例時，大陸卻增加古典詩詞的課量，所呈現的是兩岸國語文教學此消彼長，大陸學子的國學底蘊已超越台灣青年，台灣恐邁向知識貧乏的時代。

中山女高退休國文教師譚家化表示，大陸在政治經濟朝向強國邁進的同時，更需要追求、滿足文化自信，而中華文化悠久博大，古典詩詞為最經典、扼要的文化精隨，在義務教育階段，帶領青年學子學習、背誦古詩詞，能夠使其了解文化內涵。

譚家化說，雖然古典詩詞意涵很深，對中小學生來說，在學習階段理解不易，但如同蘇軾所說「博觀而約取，厚積而薄發」，即做學問應能廣博閱讀群籍，而擇其中精要，以蓄積豐厚學力、學養，因此從小便大量閱讀古詩文，是很好教育政策，有助於增加文化素養。

譚家化另提到，台灣為了推出12年國教，近來不斷施行教改，近期最引人非議的，不只高中文言文課量減少，教育部課審大會也在近日決議，高中課本英文字彙量，也從7000字下修至4500字，「看著英文單字減少，古詩詞學習比例也降低，教改的最後結果，終將把台灣學子帶向知識貧乏的困境」。

中華語文促進協會理事長段心儀指出，大陸中小學國語文教育非常重視詩詞背誦，如今課本選文，大多與台灣過去的「國編本」相似，但兩岸國語文教育已呈此消彼長，大陸近來不斷增加古文課量，「他們一路往上，我們則一路往下，兩岸的比較早已過了交叉線，很現實的，大陸現在的國學教育，確實做得比台灣深厚」。

不過，段心儀另提到，大陸即便積極恢復中華文化，官方帶動中小學增加古典詩詞的課量，但在大陸中小學任教的國語文教師，大多是從語文科系畢業，擁有國學專業背景的師資少，國學師資培訓，還有待進步。

(中國時報)