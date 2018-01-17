建立統一論述 才能戰勝台獨

2018年01月17日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

新黨發言人王炳忠接受大陸黨媒《環球時報》專訪發表評論，認為「坐視台獨」心態的人愈來愈多，只有認真建立兩岸統一論述，才能真正從實力到思想都戰勝台獨，否則今後台灣仍可能面臨被分裂主義勢力挑撥的危險，難以形成統一的國家意識。

王炳忠指出，現在比較關心兩岸問題的大陸朋友，普遍存在兩種心態，都存在一定隱憂。有些被表相迷惑，認為台灣「最美的風景是人」，被台獨錯誤的觀念影響而不自知，甚至同情台獨。尤其近年來台獨成功地與西方民主、人權觀念結合，讓一些青年容易投射到對西方價值的嚮往。隨著民進黨的上台，抱有這第一類心態的大陸青年比例正在降低，但抱有第二類「坐視台獨」心態的人越來越多。

王炳忠憂心，這些朋友過於低估台獨分裂的危害，認為兩岸終歸會統一，大陸經濟、軍事實力都勝過台灣，時間久了自然可解決台獨。因此對台獨勢力的叫囂和動作抱著「管他呢，隨他去」的態度。這種想法其實是坐等統一，而坐等統一有可能「坐視台獨」。台灣是中華民族的土地，當你說「管他呢」，就等於在心裡把台灣讓給了這些台獨分子。

王炳忠提醒，癌細胞一開始滋生，就應該注意，不要擴散時才動手術，那時付出成本就大了。就好像很多人說「台灣待不下去了，我走了！」 台獨分子最喜歡這句話，因為他們天天叫囂愛國者「滾回大陸」，如果真的回大陸，不就認輸了嗎？真的「隨他去」不就是自己放棄了嗎？

王炳忠強調，只有認真建立兩岸統一的論述，才能真正從實力到思想都戰勝台獨，否則今後台灣仍可能面臨被分裂主義勢力挑撥的危險，難以形成統一的國家意識。兩岸統一之外，還有中華民族的偉大復興，需要兩岸真正形成強大的向心力和凝聚力。

王炳忠呼籲大陸網友，透過網路，聲援台灣的「愛國者」，形成一個以愛國者為主體的台灣民意基礎。

(中國時報)