習頭號經濟智囊 劉鶴將赴達沃斯

中共中央政治局委員、中央財經領導小組辦公室（中財辦）主任劉鶴（右），月底將率團出席達沃斯世界經濟論壇2018年年會。（中新社）

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中國時報
／綜合報導

中共中央政治局委員、中央財經領導小組辦公室（中財辦）主任劉鶴，月底將率團出席達沃斯世界經濟論壇2018年年會。由於美國總統川普也將親自與會，這既凸顯華盛頓有意在經貿領域與北京競逐世界舞台，也讓今年論壇成為2018年中美貿易戰的第一場角力賽。

大陸外交部發言人陸慷證實，應世界經濟論壇創始人兼執行主席施瓦布邀請，劉鶴於1月22日至25日將出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會。本屆會議主題為

「在分化的世界中加強合作」。

儘管大陸國家主席習近平今年未親自與會，但是，劉鶴過去一直以中財辦主任的身分陪同習近平出席各項國內外活動，不只是習近平身旁「非常重要」的首席經濟智囊，更在十九大後晉升中央政治局委員。此次代表北京當局出席達沃斯論壇，可見其重要性。

向來不受華盛頓重視的達沃斯論壇，一直是北京發揮影響力、講好「中國故事」的世界舞台；特別是習近平2017年出席論壇時，大力推動全球化的「中國方案」，讓北京搖身一變成為捍衛貿易多邊主義的旗手。

或許受習近平去年高調與會影響，川普也一改先前批評論壇態度，今年將親率美方高級代表團前往瑞士參加論壇；這也是繼2000年時任總統柯林頓親自出席論壇後，睽違18年，再有美國總統與會。

這次川普與劉鶴並非首次見面，去年11月川普訪中時，劉鶴就曾一天兩次陪同習近平會見川普，但由於川普此行將以「美國優先」作為主要訴求，與北京力挺全球化立場迥異，屆時川普在論壇上或將與劉鶴有不少論點交鋒，也讓今年的達沃斯論壇，被外界視為2018年中美貿易戰的第一場角力賽。

(中國時報)

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