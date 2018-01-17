神旺阿里合作 推聲控酒店服務

上海神旺大酒店與阿里巴巴人工智能實驗室，合作打造兩岸首家智能酒店。（張國威攝）

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中國時報
／上海報導

遍布兩岸的神旺大酒店即將為入住房客帶來全新的聲控人工智能服務體驗，往後房客只需動一張嘴，即可享受神旺大酒店全方位服務。

旺旺集團旗下神旺大酒店於16日在上海舉辦「神旺智能酒店與阿里巴巴人工智能實驗室合作發布會」，雙方在會上正式簽約合作，宣布共同打造AI人工智能酒店，讓神旺大酒店成為兩岸首家引進人工智能管理服務的酒店。

神旺大酒店與阿里巴巴合作的智能服務範圍可分為三部分，分別為「客房設備智能化」、「智能酒店服務」、「智能資訊查詢和娛樂服務」。這些服務都將透過阿里巴巴人工智能實驗室推出的首款智慧家居助手「天貓精靈」來達成。

在客房設備智能化方面，房客只要向酒店裡安裝的「天貓精靈」下達語音指令，天貓精靈就會依指示對客房內的窗簾、燈光、電視等電器設備進行操作。例如，直接說「你好天貓，幫我打開電視」、「你好天貓，轉到頻道57」房客就不需再查找燈控、空調開關及電視遙控器，透過聲控就可控制房間所有電器設備。

在智能酒店服務方面，房客可透過聲控，向天貓精靈提出酒店服務的需求，例如說「你好天貓，我要咖啡。」天貓精靈就會通知酒店服務人員，即時滿足客人需要。客人還可向天貓精靈查詢早餐時間、呼叫酒店用車及酒店周邊資訊等，未來還會拓展出智能入住、退房等服務。

旺旺集團神旺大酒店總經理孫求行表示，以天貓精靈為核心的全屋智能服務有效提升了客人入住體驗，也提高了酒店運營效率，總台服務電話諮詢量減少40％以上。未來旺旺集團與天貓精靈的合作，還會擴大到更多產業，讓AI智能服務在旺旺集團的不同領域大放異彩。

(中國時報)

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