騎單車遭追撞 緝毒悍檢不治

2018年01月17日 04:10 中國時報 陳志賢 、 黃力勉 ／綜合報導 ／綜合報導

緝毒悍將、法務部法制司副司長陳大偉，12日晚與家人去台東旅遊，前天傍晚騎單車在台東縣鹿野鄉遭後方機車追撞，因腦部重創送醫不治，噩耗傳回法務部，官員均感遺憾不捨，法務部已請相關人員協助家屬處理後事。警方初步調查，肇事黃男，沒有機車駕照，目前重傷在醫院治療中。

司法世家 現任副司長

56歲陳大偉，司法官27期結業，來自司法官世家的他，父親陳瑞甫6期結業，曾任高院庭長，妻子石麗卿、弟弟陳大俊分別29期、31期結業、曾任桃園地院、台北地院法官。陳大偉曾任北檢緝毒主任檢察官、高檢署檢察官、警政署政風室主任、2016年底擔任法制司副司長迄今。

陳大偉任職北檢期間多次破獲重大毒品走私案，不少檢警監聽時發現毒梟常以「大尾」暱稱陳大偉。2005年，他更指揮調查局提供美方情蒐，逮獲國際大毒梟陳光華，之後更經常到校園推展反毒教育，沒想到，卻因一場車禍意外，讓人生畫下休止符。

陳大偉與妻子石麗卿12日下班後，搭火車前往台東旅遊。前天他和妻子從飯店分騎乘單車外出，在回程即將抵達飯店前，遭後方機車追撞，陳與黃姓機車騎士雙雙倒地受傷，送醫急救。

單線車道 超車險象生

陳大偉頭部受創嚴重，到院狀況不樂觀，昨天下午情況更急轉直下，搶救後不治。肇事的黃男則腦震盪，住院觀察中。

事故發生地點在台9線355公里處的南下車道，家住知本的黃男在關山鎮打雜工，下工後騎車返家途中發生事故，警方調查，黃有汽車駕照，但沒有重型機車駕照，依法不得騎重機。

同事不捨 原訂今北返

地方民眾指出，事故路段車道筆直，因南北僅單線道，因此車輛喜歡在該路段超車，往來車速都很快，單車騎在路上確實險象環生。而陳大偉原訂17日下午返回台北參加法制司與媒體記者的茶敘，意外發生後，曾與陳同事的官員均感震驚和不捨。

(中國時報)