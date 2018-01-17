家屬跪求監委 別關龍發堂

監委尹祚芊啟動調查，16日進入龍發堂收容生活大樓，堂眾跪下陳情，不要關閉龍發堂。（郭韋綺翻攝）

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中國時報
／高雄報導

龍發堂爭議延燒，高市衛生局以控制傳染病疫情為由，將全面淨空收容大樓，放291人回家，此舉引來家屬不滿，籌組自救會，16日趁監委尹祚芊南下查案，家屬當眾激動下跪陳情，哭喊「拜託不要關閉龍發堂，我們走投無路了，救救我們」。

被移出的堂眾，除少部分仍在醫院接受治療，其餘已由家屬帶回。家住高雄左營果貿社區家屬廖彥翔，昨氣得痛罵政府無能，他說，弟弟在龍發堂住了27年，真的減輕很多壓力，被移出安置到外面醫療院所，不僅多了一筆醫療負擔，也沒人可照顧，我們是經濟弱勢，怎麼辦？

媽媽罹患思覺失調症、在龍發堂住34年，鄭柔鈺也紅著眼眶說，媽媽的病比較特殊，不是所有療養院都會收，即是願意收，每個月3萬元照護開銷，她一個月賺2萬多，費用不知要從哪來？

罹患唐氏症兒子，出生剛滿月就到龍發堂，度過漫長30年，李聰明說，現把兒子接回家照顧，問題是，以後他走了，兒子要由誰照顧，想到就傷心。

監委尹祚芊南下龍發堂，邀集衛福部、衛生局、堂方及家屬，希望全盤了解以及是否有缺失，但因為移出爭議不休，最後衍生成為衛生局和家屬互控。

家屬指控，龍發堂以精障病患居多，衛生局是以矇騙方式，讓堂眾自願簽下移出同意書；十多名家屬情緒激動當眾下跪，求尹幫幫忙，讓龍發堂成為最終的永久安置所，「龍發堂是我們最後的希望了」。

衛生局反駁，簽署同意書全程錄影，並反指是堂方隱匿疫情、提供不實檢體、製作不實堂眾名冊誤導家屬，已交檢調調查。

(中國時報)

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