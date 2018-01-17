英派出手、金脈急凍 劉世芳忍痛退選

《周刊王》、《時報周刊》精采內容

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中國時報
顏翊晴／台北報導
《周刊王》、《時報周刊》精采內容

面對高雄市長初選引發的黨內惡鬥，外傳英派終於出手！據聞，新黨青年軍王炳忠被搜後，不少與大陸有生意往來的金主，感受到政壇肅殺氛圍，不再奧援劉世芳選舉資源，而劉世芳的大型選舉廣告看板，早在去年耶誕節前就陸續撤除。

《周刊王》調查，陳菊眼見「子弟兵」劉世芳民調始終低迷，早已密會趙天麟，並表態支持；民進黨內評估，高雄市長黨內初選，將是陳菊力挺的趙天麟，對決蔡英文暗助的陳其邁，等同花媽與小英的PK大戰。

劉世芳表示，退選是在很倉卒的狀況下決定，時間相當短，依她觀察，支持者並沒有受到綠營人士壓力而斷絕金脈的跡象。高市府則否認陳菊將與趙天麟結盟；民進黨發言人何孟樺表示，蔡英文主席都採公平態度，不會對特定候選人施予關注。

《周刊王》調查，去年「2017台北燈節」期間，簡余晏與小英總統文膽林錦昌都參與燈節策畫，事後由於經費超支近新台幣2千萬元，台北市長柯文哲把簡余晏罵到臭頭，卻覺得對不起林錦昌，簡余晏可能怕又重蹈去年夢魘，才會選在2月的「2018台北燈節」舉辦前，火速出走！

《時報周刊》報導，56歲庾澄慶的外貌與體力，完全與壯年郎無異，仍是活龍一尾！他表示，祕訣就是運動，而這麼勤於運動的主因之一，竟是擔心外人有天會以為他是女兒的爺爺！《周刊王》本期附贈「電眼女神」星野優跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)

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