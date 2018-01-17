貨櫃市集月底熄燈 重建新舞台

2018年01月17日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

46層複合式大樓示意圖。（北市府提供）

北市信義區A7基地精華地段，現為貨櫃美食市集和商業活動場地，月底結束營業後，開發商碩河公司將斥資300億興建46層複合式大樓，包含商場、旅館和辦公室，也預計在大樓5到7樓，重建當年遭拆除的「新舞台」，並規畫比原先更多的展演空間和席位，成為1909年以來「第4代」新舞台展演空間。

斥資300億 2020年完工

信義區A7複合式大樓基地位在松智、松壽路口，西側是北市府，東側為新光三越A9館，南側是ATT 4 FUN，斜對面還有信義威秀，堪稱北市黃金地段，面積約6830平方米。開發商預計興建地上46層、地下5層建物，規畫旅館、商店和辦公室等用途，預計2020年完工。

由於該處前身為文化景觀新舞台，拆除新建時需依照相關保存原則，將新舞台原址蓋回，包括要比照原有空間規模、席次，需沿用新舞台名稱，保留辜振甫所題的「新舞台」舊招牌，建築和景觀設計也要呼應舊的展演空間，並設置適當的展示空間，彰顯過去表演團體的歷史。

協調中信 盼採原招牌

該案15日進入文資會討論，開發商指出，未來新舞台空間規畫在大樓的5到7樓，面積約1142公尺、席次950席，均比原先還多。至於新舞台招牌，已跟中信溝通協調很多次，希望對方授權同意，讓他們用3D列印方式復刻招牌。

不過，文資委員郭瓊瑩認為，應設法與中信協調，拿到原有的新舞台招牌，否則用仿製的招牌，整體精神就不見了；委員薛琴則說，新舞台過去著重傳統戲曲演出，新的舞台設計要能因應戲劇和傳統戲曲表演需求；開發商表示會將委員意見納入考量。

回顧新舞台歷史，最早是1909年的淡水戲館，1915年被鹿港商人辜顯榮買下後，更名為「台灣新舞台」，之後受到日本空襲毀損，1997年才在信義區重建。未來新的大樓落成，將迎來第4代新舞台，有委員認為可結合商辦空間，以文化旅館概念打造成北市新地標。

(中國時報)