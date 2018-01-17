深澳電廠判死 林口電廠難喘息

圖為台電深澳電廠預定地。（本報資料照片）

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中國時報
／新北報導

新北市長朱立倫16日宣布今年起停發生煤許可，深澳、林口兩處火力發電廠周邊居民兩樣情。深澳周邊居民支持加速興建電廠，期望重啟電廠帶動地方經濟；但林口地區民代質疑，本案不溯及既往，無法管制林口火力發電廠，未來供電重擔落在單一電廠，恐加劇地方空汙問題。

深澳民眾 盼重啟拚經濟

位於瑞芳區的深澳火力電廠，曾是台灣發電量最大的發電廠，同時也是台灣首座大型發電廠，2007年除役，2011年拆除，台電原本決定在原址重建超高臨界燃煤機組，也已通過環評，卻因卸煤碼頭要蓋在番仔澳灣，遭民眾抗議暫緩，預算也遭凍結。

新政府前年為解決供電吃緊，重提環境差異分析，讓深澳火力電廠重建預算解凍，環保署將於本月29日將進行第三次環差分析討論，將面臨新北市府提報「全市停發生煤許可」，恐引發中央、地方政府角力。

「新北反對燃煤，但是不反發電廠。」新北市環保局指出，燃煤機組的空氣汙染物排放量較燃氣機組高出許多，硫氧化物部分高達138倍，粒狀物及氮氧化物汙染量也分別是48及1.84倍，且燃煤機組每度電所排放的溫室氣體也是燃氣機組的2.2倍，希望台電可以改用其他環保發電。

新北市議員林裔綺表示，看到台電讓電廠環境設備有所提升，並協助地方上的經濟建設，使得周遭的深澳、海濱、瑞濱3個里的里長及里民都贊成重啟火力發電，已要求台電和瑞芳區各里彙整意見後，再與市府協調。

林口獨挑梁 恐加重空汙

新北市議員蔡淑君說，支持市府改善空汙政策，但深澳火力電廠若蓋不成，能源供應與空汙防治的取捨，中央政府勢必與地方政府角力，屆時若發電重擔又落到林口電廠，恐加劇林口、八里地區的空汙問題，市府應妥善說明，為民眾把關林口電廠的空汙排放。

(中國時報)

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