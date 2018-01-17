管控源頭 繪勘宜蘭溫泉地圖

2018年01月17日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

溫泉是宜蘭縣的一大觀光亮點，宜蘭代理縣長陳金德16日表示，縣府計畫要透過探勘及學術研究找到更多的溫泉資源，並建立「宜蘭縣溫泉地圖」，提供更多優質且適當的溫泉設施供遊客使用，但對於溫泉資源縣府也要加以管控，不能毫無限制的任意使用，否則溫泉資源終將有枯竭的一天。

三星、大同值得開發

陳金德表示，溫泉是宜蘭縣非常重要的可貴資源，宜蘭縣的溫泉資源分布非常廣，同時包括了平地及山地，縣府將著手建立「宜蘭縣溫泉地圖」，經過過探勘、學術研究等將溫泉水脈完整調查出來，以便能開發出更多尤其是山區的溫泉資源，宜蘭縣要發展成觀光大縣，包括三星、大同、大南澳地區，都非常值得繼續開發、建設溫泉設施，進而提供來到宜蘭的觀光遊客，有更多且優質的泡湯、遊憩地點。

陳金德還說，縣府除了要調查溫泉資源，在使用上也要予以管制，現在的溫泉飯店業者得越挖越深才能夠取得溫泉水，這也顯示不能任意、毫無限制地使用溫泉資源，否則終有枯竭的一天。

即起停售三星溫泉水

此外，因民政處原先提列公共造產事業「溫泉取供銷貨收入」已遭到縣議會全數刪除，因此陳金德也在縣府16日的縣務會議中做出裁示，縣政府即日起停止販售「三星清水地熱地區」所取出的溫泉水給縣內兩家飯店業者，至於這口溫泉井及設備，則移交給縣府工旅處使用及負責維管。

(中國時報)