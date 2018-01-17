管控源頭 繪勘宜蘭溫泉地圖

宜蘭縣溫泉資源豐沛，「三星清水地熱地區」也是縣政府列為持續開發的重點地區。（宜蘭縣政府提供）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

溫泉是宜蘭縣的一大觀光亮點，宜蘭代理縣長陳金德16日表示，縣府計畫要透過探勘及學術研究找到更多的溫泉資源，並建立「宜蘭縣溫泉地圖」，提供更多優質且適當的溫泉設施供遊客使用，但對於溫泉資源縣府也要加以管控，不能毫無限制的任意使用，否則溫泉資源終將有枯竭的一天。

三星、大同值得開發

陳金德表示，溫泉是宜蘭縣非常重要的可貴資源，宜蘭縣的溫泉資源分布非常廣，同時包括了平地及山地，縣府將著手建立「宜蘭縣溫泉地圖」，經過過探勘、學術研究等將溫泉水脈完整調查出來，以便能開發出更多尤其是山區的溫泉資源，宜蘭縣要發展成觀光大縣，包括三星、大同、大南澳地區，都非常值得繼續開發、建設溫泉設施，進而提供來到宜蘭的觀光遊客，有更多且優質的泡湯、遊憩地點。

陳金德還說，縣府除了要調查溫泉資源，在使用上也要予以管制，現在的溫泉飯店業者得越挖越深才能夠取得溫泉水，這也顯示不能任意、毫無限制地使用溫泉資源，否則終有枯竭的一天。

即起停售三星溫泉水

此外，因民政處原先提列公共造產事業「溫泉取供銷貨收入」已遭到縣議會全數刪除，因此陳金德也在縣府16日的縣務會議中做出裁示，縣政府即日起停止販售「三星清水地熱地區」所取出的溫泉水給縣內兩家飯店業者，至於這口溫泉井及設備，則移交給縣府工旅處使用及負責維管。

(中國時報)

深澳電廠判死 林口電廠難喘息 加速海砂屋都更 桃園祭利多

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。