加速海砂屋都更 桃園祭利多

桃園區集賢大樓面臨海砂屋的困境，2016年底都已走完都更法定程序、進入公開展覽期，卻仍有數十餘戶不同意，至今仍「卡關」。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導
海砂屋不但磁磚及混凝土剝落、鋼筋裸露、房屋不時還會漏水和滲水，住戶苦不堪言。（蔡依珍攝）

龜山區金山、光峰社區海砂屋情況嚴重，但重建經費驚人，居民望之卻步，桃園市府成功向營建署申請到337.5萬元補助規畫費，並透過都市更新計畫將住戶同意比率降為67％，又再提供10％容積獎勵，加上原海砂屋30％的獎勵高達40％，希望提高住戶重建意願。

住戶同意比率 降為67％

桃園目前列管的海砂屋有6個社區，其中相隔一條街的龜山區金山和光峰社區，分別有35和75戶，是同一建商同時興建，至今已32年，海砂屋狀況嚴重，不但磁磚及混凝土剝落、現有鋼筋也都裸露、房屋不時還會漏水和滲水，「1樓可以看見2樓、頂樓可以看見天空」住戶苦不堪言，10餘年來陸續遷移，但仍有近半住戶「無能為力」只能苦撐。

住宅發展處副處長莊敬權說，市府積極協助金山及光峰社區爭取中央都市更新經費補助，去年都已獲營建署補助重建規畫費150萬及187.5萬元，並經桃園市都市計畫委員會審議通過畫定為都市更新地區，上周正式公告，除可降低送審時住戶同意比率門檻從75％降為67％，還可另外享有最高10％的容積獎勵，加上海砂屋重建可獲30％容積獎勵，至少40％起跳。

容積獎勵 至少40％起跳

莊敬權說，海砂屋無法透過拉皮等工法改善，只有重建一條路，依《建築法》規定，若建物不堪使用，所有權人有改善的義務，違者可罰6萬至30萬，但屋主大都不知情買到海砂屋，市府都以獎勵代替處罰。

莊敬權說，住戶同意比例是重建成功關鍵，希望「越高越好」，未來推動才會順利，強調都更後權利價值一定會提高，若住戶百分之百同意就可168（取一路發的諧音），續走6個月事業計畫和8個月權利變換計畫，約1年2個月的時間完成審查等法定計畫，就能申請建照拆除重建，加上2年興建期，大約3年半就能有新居所。

(中國時報)

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