中市砸上億 修復舊大安溪橋

2018年01月17日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

舊大安溪橋動工修復。（陳淑娥攝）

舊大安溪橋動工修復，市長林佳龍（左二）主持開工典禮，於橋下揮毫「基石永固」祝工程順利。（陳淑娥攝）

全台唯一僅存的鐵公路共構舊大安溪橋，見證台灣交通變遷發展史，台中市府將著手進行修復，未來串聯日南火車站等周邊景觀公園步道形成風格獨特的在地景點。該工程經費高達1.15億元，是台中市修繕金額最高的單一歷史建築本體，預計2021年完工。

林佳龍主持開工典禮

台中市長林佳龍16日主持舊大安溪橋開工典禮，並於橋下揮毫寫上「基石永固」預祝工程順利。他說舊大安溪橋是座特殊且稀少歷史建築，過往有火車、汽車與人共行熱鬧景象，讓整座橋充滿豐富歷史文化資產，百年大橋能夠動工修復與再造是許多人共同努力的成果。

林佳龍說，大甲與大安區是生產農作物重要地點，市府積極投入建設，隨著舊大安溪橋的修復，加以串聯至日南車站，並與鐵砧山、大安溪及田野風光相搭配，形成有山、有水的觀光景點；未來將成為熱門新興打卡點。

文化部文資局古蹟聚落組副組長林炳曜表示，文化部重視文資保存，投入相當經費修復古蹟，舊大安溪橋深具文資價值；期待在中央與地方合作下，讓大家更了解文資價值及提供地方更多觀光休閒去處。

串聯山海景帶動觀光

市議員李榮鴻說，舊大安溪橋在各界努力下成為歷史建築古蹟，古蹟修復雖困難，市府仍積極爭取並編列預算投入，未來橋修復完成後；民眾可騎乘鐵馬與火車共行並進，有助於帶動地方發展。

為保存見證當時鐵公路共構型式，及台灣交通變遷發展史的舊大安溪橋，文資處於2016年爭取到中央補助款，加上市府配合款合計1億1500萬元，是台中市目前修繕金額最高的單一歷史建築本體，修復工程範圍包括橋體修復、橋體再利用等，於2017年9月完成發包，預計2021年可完工。

(中國時報)