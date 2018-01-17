私幼公立化 補助不均惹怨

2018年01月17日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市領先全台推動「私幼公立化」政策連自家人都打臉！議會教育委員會民進黨籍召集人李文正及議員蔡旺銓等人，16日率10多位私幼負責人痛批新政策補助不公，嚴重干擾幼教市場，還嗆局長下台，更決議要求暫緩實施，揚言一旦動支將凍結教育局明年度的預算。

議員嗆凍結明年預算

教育局今年度編列「私幼公立化」政策經費11億2000多萬元，去年議會通過此筆預算時，附帶決議要求補助私幼經費應平均分配補助給2至4歲就讀私幼的孩童，且教育局須訂定實施計畫經議會同意後始得動支。

議會教委會16日召開「私幼公立化」座談會，民進黨籍李文正，蔡旺詮、國民黨籍曾培雅、無黨籍莊玉珠，及民進黨籍呂維胤的助理等不同黨派議員均出席，李文正等人批評教育局長陳修平一意孤行推動此一政策，將是幼兒教育一大災難。

李文正說，2月試辦的「私幼公立化」，只繳代辦費2萬2920元即可上私幼，預計8月全面開放申請。但台南市私立幼兒園約300多所，2月僅17所試辦，8月全面開放也僅5、60所能獲得補助，比率只有4分之1，公平性何在？

蔡旺詮也表示，由於並非經常門預算，可能2、3年後就沒有補助，此舉不僅偏鄉的公托會被消滅，私托在補助結束後，也會面臨倒閉危機，此項政策破壞市場機制所付出的代價，更不是政府能夠承受，建議暫緩實施，或公平補助所有兒童，並加碼補助弱勢家庭兒童。

籲加碼補助弱勢優先

台南市幼托教育創新協會總幹事業者王銘怘認為，此項政策涉及業者的生存空間，教育局對他們的訴求不理睬，也不溝通，從未與業者坐下來談。

不少幼教業者都要求政府尊重市場機制，不要擾亂市場，錢應花在刀口上，如果要私幼公立化，那就得全面推動，不能只有一小部分實施。

教育局科長許婉馨解釋，2月先針對偏鄉7區13所私幼、4所非營利幼兒園試辦；8月全面開放業者提出申請。至於議員與業者擔心的評選機制，將根據符合幼教法、評鑑通過等基本要件進行評選，一定力求公平，實施計畫1月底前送議會審議。

(中國時報)