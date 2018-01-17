春節搭小黃 4縣市加收紅包

2018年01月17日 04:10 中國時報 劉宥廷 、 潘建志 、 莊哲權 、 陳可文 ／綜合報導 ／綜合報導

春節連假期間搭小黃要給紅包喔！高屏澎東4縣市的給法都不同，在高雄、屏東共同生活圈一致從2月11日0時起至20日24時止，全天按表加收50元，澎湖從2月12至23日依往例按原價加收5成費用，台東2月13至20日，則全日用夜間加乘收費外還要 加收50元「紅包」。

澎湖原價加收5成

高市交通局16日公布交通疏運規畫，除計程車春節加價外，公有路邊及路外平面停車場，不含立體停車場及委外平面停車場，則是2月15日至18日期間暫停收費4天。

高屏按表加收50元

交通局規畫出各景點「捷運+接駁公車」的旅遊方式，想免去出遊塞車困擾的民眾，只要將車輛停放在7大停車轉乘捷運站，再轉搭接運或接駁公車，就可快速進出景點，使用電子票證還可享公車、輕軌免費搭的優惠。

此外，高雄新啟用的崗山之眼、寶來溫泉、雙湖森林公園等3個觀光景點，勢必將成為春節期間民眾必遊的熱門地方；崗山之眼因道路狹窄，僅開放接駁車及計程車上山，民眾的私家車僅能停在阿公店水庫或大莊公園，再搭免費接駁車上山，另也可在捷運南崗山站，搭共乘計程車前往。

雙湖森林公園則可搭乘明誠幹線紅33前往，開車的民眾可停放到殯葬管理處停車場，約可容納600輛汽車。寶來溫泉公園則因附近有梅花季，春節期間恐塞爆，協調寶來國中開放停車100輛自小客，並呼籲民眾到捷運紅線高雄車站、左營站，搭乘8025六龜線前往，省錢又便利。

屏東配合熱帶農業博覽會，將開闢多條接駁車路線，從屏東火車站等地到熱博園區。

澎湖對外空中交通運輸，澎湖縣政府也依例啟動機位候補機制，隨時因應需求現況緊急協調航空公司調度增開加班機。

台東全日加乘 再收50元

台東縣政府配合台鐵，推出往返樹林、台東各3列，總共是6列專車，約可疏運2196人次返鄉及返北，今年全部採取網路售票，網路售票時間2月9日晚間7點開始，2月10日到2月14 日早上10點到下午5點，在台北車站1樓設有取票服務；另外，台東縣政府服務台從2月10日至2月20日也有取票服務，但是15、16、17日等3天暫停。

(中國時報)