文化景觀身分 遭諷「文資奇案」

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中國時報
／台北報導

位在信義區的中信金舊松壽總部，2015年標售給碩河開發後，近期將興建46層商辦大樓，並在原址重建具文化景觀身分的「新舞台」。不過，該案曾遭人向文化部檢舉，不滿單棟建物當年竟能登錄文化景觀，且建物後續還被拆除，堪稱「文資奇案」；北市文化局表示新舞台重建後，會檢討是否解列文化景觀身分。

信義計畫區A7基地前身為中信金松壽大樓，2014年中信金總部遷移南港後，將舊總部出售，不過當時藝文人士主張，應保留與大樓共構的新舞台，後續郝市府文化局將該處登錄為文化景觀，碩河開發得標後，現要興建全新商辦大樓，在原址重建新舞台。

文資委員李乾朗直言，文資法裡的文化景觀定義，指的是人和自然之間具有歷史、美學價值的場域，像是梯田、堤防等景觀，不太適合用來指定建物。他認為當年文資審議是無計可施，找不到適合類別指定，只好認定文化景觀，「很多人覺得可笑，」不過已經指定，不可能無故撤銷。

文化局副局長田瑋表示，開發商要新建大樓，需依文化景觀保存原則重建新舞台，並符合相關的歷史、地景和場所精神等元素，像是沿用舊招牌，建築設計要符合過去展演空間的歷史脈絡等。不過他也坦言，從該處整體情況來看，新舞台不太具文化景觀條件，內部會重新檢討，考慮是否解列新舞台文化景觀身分，也可能給予其他文資身分。

(中國時報)

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