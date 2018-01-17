何不全面停止電廠燃煤

新北市宣布停發生煤許可，改善新北空汙問題，讓深澳火力電廠即便重建完工，恐也無法火力發電，而早已取得生煤許可的林口發電廠（見圖）則不受影響。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／特稿

新北市大動作宣布停發生煤許可，對即將興建的深澳電廠影響深遠，但對營運中的林口發電廠卻「不溯及既往」，恐引發外界質疑決心不足，如果想破解綠色執政的謊言，環保政策必須更積極，才能讓選民看到不一樣的國民黨。

民進黨大打綠色能源政策，舉凡總統蔡英文提出2025年綠色願景的太陽能、風力發電；行政院長賴清德更是要求2040年禁售燃油汽車，各種口號響徹雲霄，反正「有夢最美」，如何實現不是他們的責任。

相較之下，國民黨政策推出思考再三，務必「說到做到」，推出後又缺乏包裝，無法獲得民眾共鳴，以這次淨化空氣的七大方向為例，舉凡推動電動公車、住宅飲油煙嚴管，不是跟中央重複，就是早已實施，文字艱澀更讓人摸不著頭緒。

好不容易有個停發生煤許可的作為，市府卻又不詳細說明。為何不乾脆宣示「新北市全面停止電廠燃煤」、「要求林口電廠三年內改成天然氣」，這種簡單扼要的論述，民眾才聽得懂。

新北市環保政策優異，不僅連續6年獲得全國最乾淨的城市殊榮，更是日本京都議定書20周年會談中，全國唯一受邀到場分享暢談減碳環保的城市，這些都是值得驕傲的成果。

既然有這麼豐碩的成果，環保政策更應該積極，不應瞻前顧後，否則恐將顧此失彼，民眾搞不清楚，票又怎麼蓋得下去！

(中國時報)

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