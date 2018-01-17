2021完工 歡迎來騎鐵馬追火車

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中國時報
／台中報導

舊大安溪橋介於台鐵大甲與日南兩車站間，因早期交通不便，舊大安溪橋為民眾來往主要道路，更形成火車、汽車、行人使用同一橋梁並行有趣現象；如今百年大橋進行再造，昔日騎鐵馬追火車的瘋狂畫面，將重現在遊客愜意生活中！

舊大安溪橋於1920年興建，全長約920公尺，跨越大安溪下游，包括鐵路橋及公路橋兩部分，鐵路橋於1922年完成，公路橋則在1934年竣工。文資處指出，1975年公路改道行駛新台1線，1978年伴隨鐵路電氣化東移，舊大安溪橋成為廢線。

鐵軌拆除後，公路橋及橋墩仍保留原先構造形式，見證當時鐵公路共構型及台灣交通變遷發展史。2004年七二水災沖毀大安溪橋兩座橋墩，橋體毀損形成斷橋，為安全顧慮建議拆除，經當地文史團體及大甲區公所提案倡議保留，於2006年登錄為歷史建築。

舊大安溪橋因橋體相關史料不多，修復難度高，在積極努力下，於2008年完成基礎調查研究，確認舊大安溪橋屬「石工橋」型式，構造則為1920年代，被廣泛運用的鈑桁橋技術，橋墩表面石材則均取自大安溪河床極具特色。

百年舊大安溪橋已著手改造，開始擁有新生命及無限未來；中台灣觀光旅遊路線透過鐵道串聯，走在歷史鐵道上，相信未來將有更多遊客樂於搭火車暢遊台中！

(中國時報)

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