高雄10大景點免塞車

2018年01月17日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

西子灣、哈瑪星、駁二特區、旗津、壽山、佛光山、旗山、美濃、澄清湖、義大世界等高雄10大觀光景點，在春節連假將湧現人車潮，交通局祭出各景點「捷運+接駁公車」的旅遊方式，呼籲民眾多響應，可玩得開心又免塞車；若要開車前往，別忘了遵照替代路線，以及可停放車輛的替代停車場。

春節期間為改善西子灣與哈瑪星交通壅塞，除全天管制遊覽車進去外，往返旗津至鼓山的旗鼓渡輪航線，也將在2月16日至20日、每天11至17時管制燃油機車搭乘渡輪，但旗津居民機車、公務用機車、電動機車除外。

駁二特區初一至初五的9至19時大勇路、公園路以南段，實施行人徒步區，大勇路底停車場暫停使用，車輛停放公園路停車場。壽山增闢免費接駁車，由鼓山台泥停車場至動物園，壽山道路機動實施單行管制，由興隆路進入、萬壽路駛出。

澄清湖園區內採單行動線管制，車輛一律由澄清路大門進，文前路後門出；園內實施車輛總量管制，替代停車場是正修科大。義大客運加密班次高鐵、市府、鳳山、五甲、岡山、美術館，國10仁武交流道連假期間9至16時開放路肩，義大世界彈性開放大草坪停車。

旗山、美濃替代道路，國10往美濃由里港交流道下轉台3至手巾寮；國10往六龜走高100鄉道；美濃往國10走美濃溪防汛道路，由中山路前往。佛光山替代路線，從高雄地區出發民眾，由台1轉台29北上至佛光山。

(中國時報)