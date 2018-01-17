溜小孩 社子大橋下變遊樂場

2018年01月17日 04:10 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

台北市社子島是民眾假日騎乘自行車環島及生態溼地探索的好去處，而目前經過水利處整建後，社子大橋下現在又有新玩法，包括新增了兒童喜愛的沙坑、籃球場及水岸廣場，讓社子大橋下成為假日出遊的新地點。

休憩空間大小同樂

北市水利處表示，為了讓社子島更具有休憩機能及空間，水利處在社子大橋下方增設不少設施，包括在社子大橋旁，新增了「魔法沙坑」，裡面有可愛的海獅、呆呆的海龜及相關海底生物，非常適合兒童前往嬉戲，而草地上還做了鳥巢座椅，可以讓大小朋友好好休息。

再往上游走，經過綠油油草地和地景石階，便能來到日光水岸廣場，船頭眺景台結合了社子大橋與陽明山的景色，畫面有如電影場景般，民眾可以在此處好好享受陽光、水岸與微風的吹拂。

而社子大橋下籃球運動廣場經過翻修後，以嶄新面目再度登場，周邊堤壁也是以籃球為主題，加上充滿動態的構圖，生動活潑呈現運動場上的一幕幕，同時該場地不受天雨影響，喜愛打球的民眾，也多了場地選擇。

暢遊社子島新天地

水利處表示，為呈現社子島地區特色，水利處與地方不斷地努力下，激盪出活力生動的河濱休憩環境，使得原本單調的河濱公園煥然一新。

假日時民眾不妨規畫一日行程，暢遊「社子島遊樂新天地」，獲得美好休閒時光。

(中國時報)