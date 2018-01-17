溜小孩 社子大橋下變遊樂場

台北水利處耗資整建後，社子大橋下新增沙坑、籃球場及水岸廣場等設施，讓社子大橋下將成為假日出遊的新地點。（水利處提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市社子島是民眾假日騎乘自行車環島及生態溼地探索的好去處，而目前經過水利處整建後，社子大橋下現在又有新玩法，包括新增了兒童喜愛的沙坑、籃球場及水岸廣場，讓社子大橋下成為假日出遊的新地點。

休憩空間大小同樂

北市水利處表示，為了讓社子島更具有休憩機能及空間，水利處在社子大橋下方增設不少設施，包括在社子大橋旁，新增了「魔法沙坑」，裡面有可愛的海獅、呆呆的海龜及相關海底生物，非常適合兒童前往嬉戲，而草地上還做了鳥巢座椅，可以讓大小朋友好好休息。

再往上游走，經過綠油油草地和地景石階，便能來到日光水岸廣場，船頭眺景台結合了社子大橋與陽明山的景色，畫面有如電影場景般，民眾可以在此處好好享受陽光、水岸與微風的吹拂。

而社子大橋下籃球運動廣場經過翻修後，以嶄新面目再度登場，周邊堤壁也是以籃球為主題，加上充滿動態的構圖，生動活潑呈現運動場上的一幕幕，同時該場地不受天雨影響，喜愛打球的民眾，也多了場地選擇。

暢遊社子島新天地

水利處表示，為呈現社子島地區特色，水利處與地方不斷地努力下，激盪出活力生動的河濱休憩環境，使得原本單調的河濱公園煥然一新。

假日時民眾不妨規畫一日行程，暢遊「社子島遊樂新天地」，獲得美好休閒時光。

(中國時報)

高雄10大景點免塞車 台鐵汐科站 顯示器擺好看

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。