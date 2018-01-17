台鐵汐科站 顯示器擺好看

2018年01月17日 04:10 中國時報 林縉明 ／新北報導 ／新北報導

台鐵汐科站乘車資訊電子看板設置超過2個月，至今卻遲遲未啟用，民眾只能在月台空等，無法掌握班次動態，導致不少人搭錯車，民眾嘲諷「搭車要靠運氣！」台鐵局表示，受限資訊程式及電力干擾，造成列車資訊顯示器無法使用，廠商正在處理中，預計春節前啟用。

列車動態空白 民眾氣炸

台鐵汐科站為方便旅客掌握乘車資訊，月台新增列車資訊顯示器，但有民眾發現顯示器設置已2個月，至今仍未通電啟用，乘車資訊空白一片，乘客只要上月台後完全無法掌握列車動態，各班次有沒有誤點、誤點多久只能用猜的，痛批台鐵「做事做半套」。

旅客指出，汐科站設施很陽春，不僅車站大廳離月台超遠，電子看板如同裝置藝術，完全沒有功能，就連車站內電梯也被施工圍籬隔離，導致行動不便或老人家無法使用，與其花錢設置沒辦法使用設施，不如拆除還能省維修費。

受限資訊程式 廠商處理

台鐵局回應，去年新設、換裝列車資訊顯示器共計百福、汐科、內壢等25個車站，因動態資訊程式出現瓶頸，且電力設備干擾嚴重，廠商正在處理中，預期春節假期前完工，這段期間已要求相關車站加強人工引導與播音服務。

另外，站內電梯位於南、北雙向月台11至12車處，因配合整體改善工程暫時封閉，預計2月底重新開放。

民眾說，汐科站售票大廳距離月台動線長，曾經在列車進站後才發現停靠月台調整，根本來不及更換月台，非常不方便，而且車站設施簡陋，即使住處離汐科站較近，寧可捨近求遠到汐止站搭車。

(中國時報)