台鐵汐科站 顯示器擺好看

台鐵汐科站列車資訊顯示器新設至今一段時間未啟用引民怨，台鐵局表示，正在克服資訊系統、電力問題，預期農曆春節前完工開放使用。（林縉明攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

台鐵汐科站乘車資訊電子看板設置超過2個月，至今卻遲遲未啟用，民眾只能在月台空等，無法掌握班次動態，導致不少人搭錯車，民眾嘲諷「搭車要靠運氣！」台鐵局表示，受限資訊程式及電力干擾，造成列車資訊顯示器無法使用，廠商正在處理中，預計春節前啟用。

列車動態空白 民眾氣炸

台鐵汐科站為方便旅客掌握乘車資訊，月台新增列車資訊顯示器，但有民眾發現顯示器設置已2個月，至今仍未通電啟用，乘車資訊空白一片，乘客只要上月台後完全無法掌握列車動態，各班次有沒有誤點、誤點多久只能用猜的，痛批台鐵「做事做半套」。

旅客指出，汐科站設施很陽春，不僅車站大廳離月台超遠，電子看板如同裝置藝術，完全沒有功能，就連車站內電梯也被施工圍籬隔離，導致行動不便或老人家無法使用，與其花錢設置沒辦法使用設施，不如拆除還能省維修費。

受限資訊程式 廠商處理

台鐵局回應，去年新設、換裝列車資訊顯示器共計百福、汐科、內壢等25個車站，因動態資訊程式出現瓶頸，且電力設備干擾嚴重，廠商正在處理中，預期春節假期前完工，這段期間已要求相關車站加強人工引導與播音服務。

另外，站內電梯位於南、北雙向月台11至12車處，因配合整體改善工程暫時封閉，預計2月底重新開放。

民眾說，汐科站售票大廳距離月台動線長，曾經在列車進站後才發現停靠月台調整，根本來不及更換月台，非常不方便，而且車站設施簡陋，即使住處離汐科站較近，寧可捨近求遠到汐止站搭車。

(中國時報)

溜小孩 社子大橋下變遊樂場 電廠除役 謝立功嘆南北差異

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。