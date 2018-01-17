電廠除役 謝立功嘆南北差異

2018年01月17日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

根據中央氣象局統計，基隆市自1997年起至今，連續受到酸雨危害，雨水酸鹼度PH值全都小於5，平均值為4.5，蟬聯20年全台之冠，對此，國民黨基隆市長初選參選人謝立功指出，東北季風加上協和電廠及汽機車排放廢氣，導致基隆酸雨嚴重，市府應該盡速改善空汙問題，並提出防治酸雨的措施。

謝立功表示，酸雨的危害不容忽視，諸多研究顯示，酸雨對自然生態、建築物及人體健康都具有危害性，然而基隆民眾卻在無警覺的情況下，經歷長達20年的危害。

謝籲市府要有擔當

謝立功指出，基隆的酸雨汙染源一部分來自協和火力發電廠以及汽機車廢氣排放量，加上基隆的地形，每當冬季東北季風來襲，酸雨的問題就更加嚴重，使得基隆的建物更容易壞掉，同時加速金屬的鏽蝕，海大的學生約半年就要換一次機車排氣管。

他舉例，高雄的興達電廠因中南部空汙嚴重，即將提前除役且在2018年改用天然氣。反觀基隆的協和電廠，運作至今已達40年，原訂2016年除役，日前台電宣布必須延役至2019年，3、4號機則訂在2024年除役，為何南北電廠差異甚大？希望市府更有擔當一點，站在市民面前替基隆爭取應有的權益。

環局澄清 酸雨非關空汙

對此，環保局長賴煥紘表示，台灣20年以來都有針對酸雨進行研究，但其中成因複雜，比較可能的原因是從國外飄來的汙染物，並透過東北季風的「長程傳輸」，而基隆又是台首當其衝的縣市，會再和專家學者討論防制措施。

「酸雨和空汙的直接關係並不明顯。」賴煥紘說，基隆雖然酸雨最嚴重，但空氣品質則是西部縣市中最好，市府也針對空汙有諸多管制措施。

(中國時報)