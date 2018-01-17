犬貓絕育 ㄚ桃園哥專車結紮

2018年01月17日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市政府動物保護處16日啟用「桃園市ㄚ桃、園哥號三合一動物絕育專車」，未來將巡迴偏鄉地區，替缺乏獸醫資源的地區民眾免費結紮毛小孩、植入晶片登記，以及注射狂犬病疫苗，桃園市桃樂動保志工則會協助捕捉流浪貓狗進行T.N.V.R（捕捉、結紮、防疫、回置），以結紮代替撲殺，落實零安樂死政策。

落實零安樂死政策

桃園市長鄭文燦表示，啟用的2台三合一動物絕育專車中的「園哥號」，是由竹城建設股份有限公司贊助，市府則是編列預算建置「ㄚ桃號」，與社會企業共同攜手，替偏鄉地區市民的毛小孩免費施打晶片、狂犬病疫苗及實施絕育手術。

動物保護處長陳英豪表示，絕育專車每台斥資445萬元打造，內建生理監測儀、喉頭探照器、滅菌器、氣麻機和氧氣罩、手術盒、手術用線等手術器械，能替犬貓進行安全、衛生的醫療行為，隨車醫師則以動保處的獸醫師為主，若有興趣加入的坊間獸醫師，也可與動保處聯絡。

陳英豪指出，未來絕育專車將以桃園市的偏郊地區為主，針對獸醫院缺少的地區服務當地市民，並由當地的里長、有意願配合的市民先行登記，動保處再派車前往進行醫療。

目標1年結紮2000隻

目前1月到3月都有排行程，預計每天最多能替30隻貓狗進行絕育，希望1年能替2000隻貓狗完成結紮。

桃園市長鄭文燦則表示，過去1年桃園市以動保嘉年華的形態到各社區巡迴，效果很好，也特別謝謝里長成立動保志工隊，協助桃園市進行動保政策，目前桃園市內有20多家寵物友善餐廳、16家幸福轉運站，未來希望達到1區1個寵物公園，讓桃園成為寵物友善城市。

(中國時報)