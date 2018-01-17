竹東中正公園沒廁所 惹民怨

竹東中正公園設備好，吸引不少親子前去遊玩。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

竹東中正公園自1月初開放之後，大受好評，公園內經過專家精心設計的兒童遊樂設施，包括磨石子溜滑梯、樹杞造型鞦韆等等，讓不少媽媽專程帶著孩子來玩，周末更是人擠人，不過有家長抱怨附近沒有設置公廁，讓孩子們內急只能找鄰近住家借廁所，很不方便。

上網反映 盼公所改進

目前全台公園多半採用「罐頭式」塑膠遊具，原因為早年公部門強調公園設施安全性，改採塑膠製作的低矮城堡與溜滑梯，由於皆由廠商開模製造，讓許多家長們發現，不管去哪個公園玩，場景跟遊具都好像是複製貼上。

有鑑於此，竹東鎮公所在2016年重建封閉的中正公園，利用營建署城鄉風貌計畫經費，耗資600萬設計占地300坪的兒童公園，邀請專業建築師規畫建造，去年12月完工，今年1月開放，受歡迎程度超乎預期，天氣好的假日人潮爆量。

不少媽媽們帶著孩子在中正公園玩得開心，但卻發現小孩內急時，卻遍尋不著公廁，只能請孩子忍一忍或是跟附近住家借廁所，相當不方便，紛紛上網反映，希望公所能改進此點。

腹地小 無建公廁空間

針對公廁問題，竹東鎮公所建設課長黃至銓指出，中正公園原來設計是「鄰里公園」，也就是讓周圍住戶使用，但沒想到公園開放後大受歡迎，人潮超乎預期，推測應該有不少遠道而來的民眾。

黃至銓解釋，由於公園腹地不大，僅有300坪，且每項遊樂設施的設計都有安全上的考量，例如溜滑梯底部必須要有3米長的空地，才能確保小孩滑下來有緩衝而不會受傷，鞦韆則是以其為中心方圓3米都要淨空，這樣的條件之下，公園確實無空間再設公廁。

黃至銓說，考量相關法規，建一座公廁可能需要30坪以上的空間，中正公園腹地原就較小，若增設公廁恐怕壓縮遊具空間，所以建議民眾可至附近的林業展示館及戲曲公園解決如廁問題。

(中國時報)

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