國民黨占主席台 臨時會被迫散會

2018年01月17日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

國民黨籍市議員占據市議會主席台，並高舉「程序不正義、預算不合理」看板，不讓會議召開，強調臨時會無效。

台中市議會16日召開臨時會最後1天，國民黨市議員以「程序不正義、預算不合理」為由，占據主席台2小時杯葛議事進行；議長林士昌最後宣布，開會人數已達法定人數，但協商無共識，議事程序未確認、散會。市府盼議會儘速開會審預算，讓民生社福與建設不中斷。

民進黨團高喊「惡意杯葛」

台中市議會16日上午11點06分開議，國民黨市議員就攻占主席台，高舉「程序不正義、預算不合理」看板；議長林士昌要主持會議，遭到市議員李中、黃馨慧等人擋在台階前，要求應先召開程序委會才符合法定程序，議長被擋只好宣布休息。

民進黨團則在議事堂齊聲高喊「惡意杯葛、阻礙市政」，我們要開會；蔡雅玲等人批國民黨市議員未簽到憑什麼霸占主席台。議長林士昌11時52分又回到議事堂又被議員阻擋，只好找市長林佳龍到休息室進行協商。

議長宣布協商無共識

經過長達2小時協商無功後，主席林士昌在13時01進入議事堂主席台上宣布，今天議事人數已達法定人數，但政黨協商沒有達成共識，議事程序未確認、散會。國、民兩黨則各自召開記者會撻伐對方。

市議會超黨派召集人陳成添說，朝野協商未達共識表示遺憾！朱元宏、陳清龍指出，1位有作為的民意代表，審查預算該刪就刪、該過就過，不應一味杯葛；段緯宇抨擊說，國民黨不應為反對而反對。

市府新聞局長卓冠廷說，程序問題尊重議長與議會，朝野協商過程市府均列席說明預算編列情形，尊重各黨團對預算內容的協商過程；期盼議會能儘速召開會議越快越好，朝野協商有共識部分通過，沒有共識部分就到大會處理，讓與民生福利與市政建設不要中斷。

(中國時報)