彰化囝仔不講髒話 校園做起

2018年01月17日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

「彰化囝仔、不講髒話」！彰化縣兒童及少年代表發現校園裡青少年互動，常常出口成髒，但髒話語言字面本身經常帶有性歧視；希能在校園裡推動不說髒話，從口語開始避免無意間暗藏的隱形歧視。

老師也會出口成髒

我愛彰化，不說髒話！北斗國中三年級林子瑋發現，從國小到高中，說髒話已經逐漸成為青少年同儕間溝通、交流的方式，因此與同小組的兒少代表開會討論時提出；希望能在彰化縣兒童及少年福利與權益促進委員會提案發起推動不說髒話運動。

林子瑋說，上網搜尋找到前縣長周清玉曾經在任內積極推動校園不說髒話運動，與所屬兒少代表「不歧視與平等」小組5人開會討論中提出想法，也有成員提到，有時甚至連老師都會不小心脫口而出幾個髒字，因此決定進行問卷調查了解學生講髒話的頻率，與從何處聽到學到髒話。

周清玉任內曾推動

另一名小組成員溪陽國中三年級黃芷欣表示，我愛彰化不說髒話推行期間，他們都還沒出生，但自己也是女生，特別能感受到髒話中帶有性別歧視意味，能理解周清玉身為彰化縣第一位女縣長，為何會推廣這個運動，從校園裡從小學生開始做起。

林子瑋說，等蒐集充分資料後將撰寫提案，在二月份兒促會中提出，若能獲得通過形成決議，就能深入各個校園推動，預計會結合各校的品德教育周辦宣導活動，盼能引發各校師生的正面回響。

(中國時報)