麻豆第四市場將拆 店家怒吼

2018年01月17日 04:10 中國時報 萬于甄 ／台南報導 ／台南報導

台南麻豆第四市場（市四）下個月即將拆除，16日經發局市場處會同法院司法事務官，前往市場履勘、告知店舖住家，協請居民自行搬移，雖部分民眾相當配合，也接受搬遷事實，但仍有部分攤位店家直喊，「我的家就在這，是要我搬去哪裡」。

一度爆發衝突火花

南市市場處16日會同台南地方法院司法事務官，在警方的戒護下，前往麻豆市四履勘，並一間間告知店鋪業者，下個月即將執行強制拆除作業，許多知名小吃攤、老店受到影響，事務官也要求業者提前整理物品搬出，否則不排除進行強制搬遷。

由於法院履勘時間正好選到市場最忙的時段，部分店家忙著營業，僅簡單口頭回應說「知道了」，部分則不滿拆遷案的店舖，反問執法人員「我的家就在這裡，是要我搬去哪」，有些居民更要求司法事務官出示證件、全程拿手機錄影存證，一度爆發衝突火花。

拆除日期仍在研議

所幸衝突並未擴大，雖麻豆市四市場自救會不滿政府強制拆遷，在市場外圍掛上一排白布條表達抗議，上面寫著「鴨霸市府欺壓善良百姓」等文字，不過，部分業者則接受事實，已另尋其他營業地點。

市場處指出，麻豆市四目前仍有28間店舖仍在營運，22日將展開首波強制搬遷行動，法院排定下個月進行拆除，現階段未收到暫緩通知，拆除的日期仍在研議，雖自救會有提出訴訟，但只要法院沒有暫緩，一切就會依法實施。

(中國時報)