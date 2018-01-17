華南書屋 義賣咖啡助泰北

華南國小為泰北山區居民義賣Aka咖啡，小朋友在書屋動土典禮上現沖煮咖啡供來賓品嘗。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導
雲林縣古坑華南國小書屋動土，來賓灑花祝禱工程順利。

逢甲大學建築系等催生國內外百座書屋行動2017年前進泰北，雲林縣古坑華南國小校長陳清圳率學生跟隨記錄當地產業與教育，發現滿山遍谷的咖啡，但苦無通路，決定跨國協助義賣，16日該校書屋動工，成為兩國愛與善的接點，讓書屋也發揮產業能量。

為了幫助異域朋友，陳清圳認購了2500公斤咖啡帶回台灣義賣，小朋友在動工典禮現場沖煮，請來賓品嘗來自異國山區被愛加持的咖啡，大家備感溫暖。

開拓通路 帶動產業升級

富宇建設慈善基金會執行長張宇承、逢甲大學建築協會理事長趙英傑、縣環保局代理局長張喬維、議員沈銘恭與賴明源、華南社區發展協會理事長劉清極等都共襄善舉，熱情義購。

逢甲大學建築學院院長黎淑婷說，該建築系與其校友會及台灣善的力量百座書屋發願計畫，希望透過知識的力量，協助偏鄉及弱勢小朋友提昇競爭力，2017年夏天團隊前往泰北山區，為當地建立書屋，陳清圳校長帶著幾位華南與樟湖國中學生前往，紀錄當地嘎佐村的產業與教育現況，牽起兩地情緣。

縣教育處長梁恩嘉與古坑鄉長黃意玲都肯定帶領孩子將志願服務的觸角擴展到國外，增加學童的國際視野。

固定採購 給魚也給釣竿

陳清圳指出，泰北嘎佐村因為沒有咖啡的技術，採摘完就被商人賤價買走，他和學生與居民商量，怎麼種出與揀選好的咖啡，也想辦法銷售，於是收購了2500公斤，未來每年也會固定的採購，讓緣起於書屋的能量發揮到極致。

陳清圳表示，華南小書屋接著泰北書屋之後動土興建，由富宇建設贊助，泰北與華南社區小農咖啡義賣盈餘要挹注書屋系統，以照顧學校醫療與弱勢家庭。

(中國時報)

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