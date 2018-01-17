高雄紓血荒 開拓年輕血源

2018年01月17日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

「捐血一袋，救人一命」是你我再熟悉不過的口號，不過高雄捐血中心發現，近年捐血人數有逐年下滑態勢，分析與少子化也脫不了關係，因此積極開拓17至20歲「年輕族群」包括學生、國軍，另也希望能有穩定的定期捐血人，避免出現血荒。

增加民眾挽袖誘因

高雄捐血中心主任洪啟民表示，經調查固定的長期捐血人，約占近9成，因捐血是「無償」行為，必須提升民眾意願貢獻「熱血」，中心曾祭出誘因，搶搭義美厚奶茶話題，自行添購義美厚奶茶，製作成冰淇淋，成功吸引民眾捐血。

捐血車或捐血站上，會有餅乾、飲料等補給品讓捐血民眾補營養，早期捐血也會有知名餐廳餐券、摸彩券等獎品，吸引民眾目光。不過，洪啟民說，捐血中心不會特別以「獎品」達到捐血目的，主要還是希望民眾發揮愛心，培養定期捐血習慣。

盼培養長期捐血者

洪啟民說，捐血年齡基本上從17至65歲，65歲以上則需有捐血經驗，最多可捐到70歲，而捐血以250C.C及500C.C為主，下次再捐需間隔2、3個月，男、女生1年上限分別為1500及1000C.C。

他指出，捐血後，人員會進行篩檢，淘汰不可用的血液，但約只占近2％，主要是有B肝等疾病，早年有民眾投機取巧，「將捐血當驗血」，藉此瞭解自己是否有特殊疾病，相當不鼓勵此等作法，現在也比較沒聽到類似情事。

(中國時報)