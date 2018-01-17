幼稚園學童 自製盤花桌遊

2018年01月17日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

竹田國小推廣桌遊教育有成，不僅國小部研發出大、小桌遊約10套，附設幼稚園也連2年推出自製桌遊，繼庄遊伯公後，盤花主題緊接問世，2套桌遊設計都是學童取材自「生活」，他們不僅親自田調、作畫，成品還成了他們走入社區與長輩交友的最佳媒介。

伯公廟祝壽 激發靈感

「我們可以送給伯公什麼禮物？」幼稚園老師劉佳淳說，會有盤花主題桌遊的誕生，起因就在農曆8月2日伯公的誕辰，當天學校依慣例帶小朋友到鄰近的伯公廟拜拜祝壽，此時小朋友童言童語地提出禮物疑問，隨後又有人稱，送盤花好了，我看阿婆都是送盤花給伯公。

劉佳淳聽聞學童們你一言、我一語地討論「生日禮物」，感到相當驚訝，她說，這意味著不要看他們年紀小，他們非常了解自己的生活是什麼。因此，徵求學童同意後，展開盤花主題桌遊設計課程，她強調所有設計都出自小朋友的想法與巧手，而「沒有課本的課程」也最能因材施教。

小朋友巧思 有趣好玩

她指出，盤花桌遊的完成過程與先前的庄遊伯公幾乎相同，都是先有地圖才有遊戲，但此次的地圖令人相當驚訝，原本只是1張全開圖畫紙，沒想到2個月後硬生生變成4張全開黏成1大張，這期間小朋友不斷走訪校園逐一確定花卉種類，甚至連魚池裡的魚也不放過，統統畫進地圖裡。

「我們學校有16種花哦！」小朋友們相當有自信地介紹自己的畫，他們說，我們用這些花設計出3、4款桌遊，最後投票選出心臟病，因為這款好玩又簡單，連長輩也可以一起玩。

校長謝俊明說，小朋友設計的桌遊都很簡單的，但也是最用心的，因為在過程中他們學會推己及人的真諦，學童現在又多一套走入社區與長者互動的桌遊了。

(中國時報)