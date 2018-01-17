燈節如期舉行 副市長掛保證

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中國時報
／台北報導

2018台北燈節一波三折，舉辦在即卻爆出得標廠商尚未簽約。接管燈節業務的副市長陳景峻原痛批得標廠商「槮凌股份有限公司」不負責任，但16日他帶領觀傳局與廠商舉行工作會議，最終雙方達成協議，槮凌公司將繼續承接台北燈節燈區、表演等活動；但遊行、小提燈2個項目觀傳局將重新發包找廠商。

台北燈節去年首度移師西門町，不料事後卻傳出承辦廠商虧近2000萬元，導致2018台北燈節一波三折，先前流標3次，還傳出停辦危機。陳景峻表示，今年的台北燈節預算編列4500萬，不足的部分廠商可以用燈節的名義對外募款，不過今年得標的廠商槮凌卻在談判期間出爾反爾，讓陳景峻一度表示，若對方真的不能做，該解除合約就解除合約，由預備廠商接手。

由於今年燈節得標廠商「槮凌」公司規模較小，無法包辦燈節行銷、現場燈區活動配置、小提燈所有規畫。陳景峻機要祕書何秋美補充，槮凌公司得標後，與觀傳局共開了4次正式工作會議、1次跨局處會議，雙方同意14萬個小提燈、約480萬元重新發包。

工作會議後觀傳局副局長陳譽馨受訪表示，槮凌公司面對公部門的行政作業不熟悉，而且協力廠商協商出現問題，才導致履約過程相當辛苦。不過在工作會議上，雙方已達成契約減項協議，小提燈已經上網重新發包，遊行也會在另外找廠商；而槮凌公司會持續規畫活動。

觀傳局指出，考慮該廠商為成立不久的年輕公司才會有誤解，經過協調，廠商在會議中也沒再提出預算等其他問題，會依照契約履約。另外，前局長簡余晏在口頭請辭休假前，規畫方向大致底定，相關作業均持續進行，休假期間也保持聯絡，協助處理。

(中國時報)

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