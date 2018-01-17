蔡衍明基金會 春節下鄉扶弱

蔡衍明愛心基金會和元智大學合作，推動「公益青年送　愛下鄉趣」活動，16日捐贈春節慰問金給需要的家庭。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

蔡衍明愛心基金會和元智大學合作推動「公益青年送愛下鄉趣」活動，2018春節慰助金頒贈典禮16日舉辦。基金會執行長胡雪珠表示，今年春節共結合25所大學，慰問1938戶，總計捐贈969萬元，希望讓弱勢長者過個好年。

蔡衍明愛心基金會有鑑於社會許多弱勢邊緣家庭，因為種種因素，無法編列為政府規定的低收入戶，因此從2015年起，和優質公私立大學合作，發起「公益青年送愛下鄉趣」活動，帶領學生們走入社區，關懷弱勢民眾，讓愛心走出校園，也讓社區長者感受到學生的青春活力。

2018年春節共結合25所學校，預計慰問1938戶家庭，每戶捐贈5000元，總計金額969萬元。希望讓青年朋友分享愛給長晚輩，讓弱勢家庭可以過個好年。

胡雪珠表示，董事長蔡衍明對於弱勢的長者相當擔心，也一直無法放下，因此以大專院校青年學子為主軸，發起公益青年在春節、端午、中秋三節公益送愛，由學子發掘生活周遭弱勢與獨老，並讓敬老尊賢、照顧弱勢成為社會風氣。

胡雪珠又說，元智大學是2015年發起的學校之一，目前參與活動的學校已經成長至25所，代表學校肯定活動，也鼓勵學生到校園外，服務社會，並了解民間疾苦。

元智大學校長吳志揚則說，很榮幸學校可以參與活動，他說，元智大學在這幾年深入社區，幫助鄉親父老，也更緊密聯繫學校和社區。對於學生和地方，都有很好的幫助。

被幫助的弱勢長者則說，這個計畫對他們幫助很大，希望計畫能夠持續傳承，協助弱勢家庭可以度過開心的佳節。

(中國時報)

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