開放式公園夯 管理有難度

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

開放式的公園如何管理？竹東中正公園甫開放就浮現清潔、噪音、治安等等問題，面對民眾反映的困擾，竹東鎮公所正積極著手處理，地方派出所則主動到公所商討治安相關問題，務求給民眾舒適安全的遊憩環境，公所也提醒民眾自主愛護公共空間。

中正公園位在竹東重畫區，原來為私有土地，但在都市計畫案中，將該處變更為公共設施用地，在民間市地重畫會提案到縣府建設為公園，後移交給竹東鎮公所管理，並在2016年申請營建署城鄉風貌計畫經費，重新設計公園樣貌。

經過建築師精心設計打造的中正公園，在1月初甫開放就大受好評，人潮爆量也帶來清潔問題。走進中正公園，隨處可見菸蒂、檳榔渣等，草皮也相當乾枯，甚至晚間還有不明人士聚集嬉鬧，影響周圍居住安寧。

針對公園環境整潔問題，公所已向在地社區、里長計畫籌備志工隊，定期清潔打掃，同時請清潔隊加強環境整潔。另外，因夜間有諸多不明人士聚集嬉鬧，下公館派出所警察主動到公所提出治安改善建議，增設巡邏箱，公所訂出晚間10時熄滅探照燈，避免不明人士聚集嬉鬧。

竹東中正公園開放後大受歡迎，公所預計使用「前瞻計畫竹東之星中興河道水岸生活空間再造計畫」的3億7500萬經費，將其中一部分經費用來打造河岸沿線的公園，並以中正公園為示範點，未來預計增設4到5座公園。另外也會申請營建署經費，重整二重地區的一座生態公園，加碼改建為分區遊憩的兒童公園。

(中國時報)

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