國民黨痛批 預算暴增不盡合理 民進黨反駁 根本都是政治操作

2018年01月17日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市107年度總預算案尚未如期完成審議，國民黨團認為，議員堅守民代職責看緊市民荷包，台中市民自有公評。民進黨團抨擊，國民黨惡意杯葛犧牲市政，根本是選舉操作，預算未審議通過，嚴重影響市政建設與民生福利甚鉅。

國民黨書記長李中說，市府編列多項預算暴增不盡合理，如人事費增加10億多元，委辦費仍高達23億多？長官租房月租要3萬多元，高出台中年輕人的月薪；市府租商辦來辦公竟高達1億多元，租賃流動廁所從290萬暴增至1600萬元，極不合理。

楊正中表示，刪除不合理預算，方不負市民託付，黨團參與協商漸獲刪減共識；民進黨團與市府代表屢稱決議須回報市長，要市長點頭才算協商成功，「議會協商決議竟需市長同意？」這樣議會還有尊嚴嗎？

民進黨市議員曾朝榮說，國民黨市議員卻阻止國民黨籍議長主持會議，不該用程序不合為由阻撓開會。何文海說，預算未過，元宵燈會的花燈公務員不敢辦理採購，扼殺市民小確幸。

邱素貞表示，外傳國民黨主席吳敦義下令市議會國民黨團書記長李中，要求全面杯葛預算，國民黨團阻礙市政建設，已傷害民眾福祉，呼籲國民黨團懸崖勒馬儘速回到議場開會，完成預算審查讓市民過個好年。賴佳微痛批，國民黨是模糊焦點一切都是政治操作，市民應同聲譴責。

(中國時報)