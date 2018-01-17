閱讀大餐豐盛 寒假不無聊

2018年01月17日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

為迎接寒假到來，新北市立圖書館邀請83位閱讀推動教師，聯合推薦超過上百本的好書，為新北市1到6年級的學童準備豐盛的閱讀大餐，同時全市29區圖書分館也為小朋友規畫百場的閱讀活動，陪讀課後照護與幸福餐券照常提供服務，有需要的家長可多加利用。

新北市圖表示，小朋友考完試後就是寒假，新北市圖館特別為全市小朋友準備了多道閱讀大餐，除了有全市83位閱讀推動教師，聯合推薦的百本好書，還有好書大家讀、文化部中小學優良讀物推介好書展等，將於全市29區分館同步展出，為小朋友準備好滿滿的精神食糧。

此外，市圖結合2018台北國際書展，舉辦一系列「漫讀以色列」的主題閱讀與陪讀活動，包括「以色列寒假閱讀學習護照」、「放眼天下」、「以色列拉密桌遊」等多元學習課程，還有知名旅遊達人吳鳳、馬繼康的旅行講座分享，帶領大家體驗中東風情。

市圖強調，寒假期間陪讀課後照護與幸福餐券照常提供服務，除了寒假作業指導，還有豐富多元的免費學習活動。

陪讀服務據點於全市28區34間圖書分館辦理，同時提供中低收入、高風險、身心障礙等弱勢學童「幸福餐」80元的服務。

相關寒假閱讀活動詳細資訊及報名方式可至新北市立圖書館網站查詢。

(中國時報)